女王、007、憨豆、摇滚乐 奥运开幕式上演“最炫英国风”

路透7月27日电（记者 Mike Collett-White/Kate Holton）---全世界范围内数亿观众所周五收看了英国女王伊丽莎白二世参与出演的伦敦奥运会开幕式由。七位少年点燃了伦敦奥运主火炬，为纪念英国历史与文化的音乐盛宴画上圆满句号。

与“激励一代人”的伦敦奥运口号相呼应，伦敦奥组委让名不见经传的少年们而不是声名显赫的体坛巨擘成为了这次全球瞩目的焦点。历时四个小时的喜剧、壮景、喧嚣和激情之後，七位少年才作为压轴登场。

“我宣布，第30届夏季奥运会正式开幕，”86岁高龄的女王伊丽莎白二世向世人宣告。随後，奥运主体育场立即笼罩在了一片喧腾与焰火之中。

开幕式在一个凉爽、多云但显干燥的伦敦夜晚召开。赛场遍布全英的16天精彩比赛就将正式展开。来自全世界204个国家和地区的超过16,000名运动员将为了体育界的最高荣誉--奥运金牌而努力奋战。

在今年庆祝登基六十周年的伊丽莎白女王，还参演了由奥斯卡奖电影导演博伊尔（Danny Boyle）执导的开幕式。这还是一场不折不扣地宣传东道主英国的演出，并且打上了明显的电影风格的印记。

在这场开幕式伊始，女王陛下和由丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）扮演的邦德（James Bond）一同出现在了一部戏谑的短片中。

“007”身穿那件标志性的礼服走进了白金汉宫。女王脚边坐着两只威尔士矮脚狗，此时她从书桌上抬起头来，简单地问候道：“你好，邦德先生。”

看到这一幕，人群中爆发出一整巨大的欢呼。人们并不常看到女王陛下扮演这样一个不那麽正式的角色。这也许还凑巧英国王室的受欢迎程度回升，威廉王子和凯特王妃去年的大婚使得王室的声誉在英国逐渐回暖升温。

邦德和女王的替身从悬停在奥林匹克主体育场上空的直升机上跳伞而下。这座体育场建於一个伦敦东区曾经被废弃的地方。接下来，英国国歌由一群小学生唱响，英国国旗缓缓升起。

这场开幕式有着典型的英国风味，还伴随着一场从埃尔加 （Elgar ）到U2乐队等众多经典名曲和摇滚经典组成的背景音乐。不过，这在外国记者中却造成了极大的困扰，他们不得不费力地向本国读者解释眼前的这一切。

“如果整场演出都浸泡在茶里，它就再英国风不过了，”电影杂志《好莱坞报导》（Hollywood Reporter）俏皮地谈论道。

但是其他的一些评论着实让博伊尔心里暖洋洋的。

“它确实反映出了英国人能做到的最好程度，”来自南非的一位名叫Sarah Clarke在退场时说。“这是一场英国式的盛会，但是显然，我们普通人也感觉到被包容其中。”

这场开幕式从莎士比亚巨作《暴风雨》（The Tempest）中受到启示。英国的环法自行车赛冠军威金斯（Bradley Wiggins）敲响了重达23吨的奥林匹克大钟，揭开了开幕式的大幕。

各国的首脑、欧洲王室和包括美国第一夫人米歇尔（Michelle Obama）等众多名人到场参加了这场开幕式。演出转换到对英国田园风光的俏皮再现，充满了草地、篱笆、水车和五朔节花柱等元素。

在这场历时一个小时的独幕剧上，有一个场景中有牧人、绵羊、鹅、狗和乡村曲棍球队悉数登台。这一幕演出中还包括有皇家空军红箭飞行表演队（Red Arrows）展示的引人注目的低空飞行。

在《英格兰绿色田园》篇章之後上演的是英国诗人布雷克（William Blake）的知名诗篇《黑暗撒旦磨坊》（dark

Satanic mills）。

名为《混乱地狱》(Pandemonium)的第二段表演中，青草被拔起，篱笆被推翻，取而代之的是一个织布机和铸币厂构成的黑暗背景，表现工业革命时代的到来。

在成百上千震耳欲聋的鼓点敲奏中，一个硕大的烟囱拔地而起。黑烟隆隆而出，继而，现场一群扮作十九世纪工人的志愿者们就造好了奥运五环中的一环。

这个巨大的物体腾空而起，在天空中与其他四个环结合在了一起，绽放出绚丽的烟火，令在场的大多数观众都为之凝神屏息。

在场馆周围，特别设计的“像素”小灯泡被安装在每一个座位的旁边。随着场景的迁移，它们不断地创造出海浪、旗帜和字母等景象。

在开幕式三个阶段的第二幕中，博伊尔向英国的国民医疗服务体系（National Health Service）作出致敬。这是一个感人的主题，因为英国每个人都因此享有了贴心的免费医疗服务的权利。

成百上千名跳着舞的、划着旱冰的护士和医生把病床推上了空旷的舞台。当这些病床被灯光打亮的时候，它们拼出了"GOSH"这个单词，象征着备受尊重的伦敦大奥蒙德街儿童医院（Great Ormond

Street children's hospital）。

“气氛惊人地就烘托出来了，就像我们可以用我们的病床占领全世界一样！”，一位名叫Rachel Dobbin的言语治疗师说道。她在这场演出中扮演了一位护士。

**黑暗魔头**

文学作品中的反面角色化身巨大的人像出现在场地中。这些反面角色包括J.M.·巴利（JM Barrie）笔下的胡克船长（Captain Hook），J.K.罗琳（JK Rowling）笔下的伏地魔（Voldemort）和伊恩·弗莱明（Ian Fleming）笔下的 抓小孩者（Childcatcher）。

这些反面角色迅速被数十位神奇保姆玛丽·波平斯阿姨（Mary Poppins）击败了。这些手持发光雨伞的神奇保姆们是从体育场顶部十字形的钢索上下降到场地的。

扮演了世界知名影视形象、爱捣蛋的“憨豆先生”这一角色的喜剧演员艾金森（Rowan Atkinson）则现身给伦敦交响乐团“添乱”，乐翻全场。伦敦交响乐团在演奏奥运影片《火战车》的过程中，憨豆先生始终弹奏只用一根手指敲击着键盘。

开幕式表演的最後一幕由数百名年轻夜店舞者开始，这场对50年来英国流行文化的精彩回顾堪称令人窒息。它涵盖了众多知名歌星与乐队的音乐，从“性手枪”(Sex Pistols)乐队到“皇后”(Queen)乐队，从The Jam乐队到The Who乐队。

互联网的发明者、身为伦敦人的李（Tim Berners-Lee）坐在舞台上一栋房子旁的电脑旁边。互联网使得社交网络的爆炸成为可能，後者在伦敦奥运会上起到了重大作用。

开幕式进行到一半的时候，李在微博网站twitter上向他的8.3万名观众推送信息称“这是属於每个人的（This is for everyone）”，也把这一信息传递给现场观众。

接下来运动员队伍入场了。按照奥运会惯例，希腊队率先出场，他们身後是数千名身着各国服饰的运动员。

在比吉斯(Bee Gees)乐队和其他乐队歌曲快节拍的催促下，运动员们快步绕行了体育场。世界跑步速度最快的“飞人”博尔特（Usain Bolt）手举牙买加国旗阔步前进，他还不时摆出姿势供摄影师和欢呼的粉丝拍照。

利比亚和埃及的出场标志们它们在混乱不堪的阿拉伯之春之後迎来了新的历史篇章。同时，沙特阿拉伯、文莱和卡塔尔也首次派出女选手参赛。

身穿白色和金色制服英国代表团希望能再创北京奥运会上的辉煌。他们在震耳欲聋的欢呼和大卫·鲍威（David Bowie）的歌曲"We Can Be Heroes"的旋律中最後一个入场，彩色纸带此时从体育场顶部飘落下来。

世界最知名的拳击手阿里（Muhammad Ali）也简短地露了面。他手持奥奥林匹克会旗，戴着墨镜，靠在妻子身上，看上去有些虚弱。

奥运火炬在经过了8000英里的传递之後，由前英国男足队长贝克汉姆（David Beckham）乘坐快艇运过了泰晤士河，贝克汉姆将火炬交到了英国最成功的奥运选手雷德格雷夫（Steve Redgrave）的手上。

雷德格雷夫接下来将火炬交给了七名年轻人，他们分别是爱尔莱（Callum Airlie）， 达科特（Jordan Duckitt）， 亨利（Desiree Henry），柯克（ Katie Kirk）， 麦里芝（Cameron MacRitchie）， 雷诺兹（Aidan Reynolds） 和崔西（Adelle Tracey）。手持火炬的他们完成了巨大的荣誉，将火炬送到了舞台中间。

在数千名运动员的围绕下，他们点燃了200多片铜制花瓣中的一部分，火焰沿着花茎汇合到一起，成为了一朵燃烧着的“花朵”。

前披头士成员麦卡特尼（Paul McCartney）演唱了一曲怀旧的“Hey Jude”，为音乐不息的一夜画上精彩的句号。（完）

编译：林秀峰/孙舒 发稿：王燕焜

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