英国奥运金牌得主的奖赏：金色邮筒

路透伦敦7月24日电---如果英国一些标志性红色邮筒在奥运期间变身为了金色，将意味着东道主代表队添得了金牌。

皇家邮政（Royal Mail）周二称，在可能的情况下，他们将会为每一位取得的奥运会或残奥会金牌的选手在其家乡重漆一个邮筒。

1874年维多利亚女王统治期间，将与绿色景观搭配的绿色邮筒全部换成标准的红色。今年的这次换色还是自那以来历史上的第一次。

皇家邮政表示，将有一队专门指派的油漆工人随时待命，准备在英国选手取得胜利的数天之内，将指定的一个邮筒——或者在双人比赛的情况下，两个邮筒——刷上新漆。

在团队或多於两人获得金牌的情况下，将挑选一个与所有参赛选手都相关的地点的邮筒漆成金色。

作为示范，伦敦中心西敏寺大教堂（Westminster Abbey） 附近的一个邮筒已经被漆成了金色。这也是去年四月威廉王子迎娶凯瑟琳王妃的地方。

英国是最早设立公共邮筒的国家之一。小说家安东尼·特罗洛普（Anthony Trollope）在担任任邮政大臣的首席秘书期间设立了公共邮筒。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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