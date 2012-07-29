中国体操男队预赛失误连连像闹剧

路透伦敦7月28日电(记者Pritha Sarkar)---郭伟阳在自由体操比赛中头部着地，张成龙从鞍马上掉下来屁股着地，期待男团卫冕的中国体操男队在周六的团体预赛中经历了一个跌跌撞撞的开局。

四年前，中国男子体操队粉碎外界质疑，获得男子体操项目全部8枚金牌中的7枚，而他们此次却多次出丑，没有展现出一支8年来在世界体操舞台上不败队伍的水平。

开赛第一天，由北京奥运会冠军陈一冰和邹凯领军的中国体操男队，本来被寄予厚望会在预赛中有上佳的表现。同样是金牌的有力竞争者日本队和美国队在当天晚些时候出赛。

从未在体操男团比赛中获得过的奖牌东道主英国队却抢去了中国队的风头。

英国队在预赛第一组结束後以272.420分暂列第一，领先中国队2.435分。由於这一结果如此出人意料。英国运动员史密斯(Louis Smith)流下了激动的泪水，他的队友给欢呼的观众送去飞吻。

在全部队伍结束团体预赛後，美国队以275.342分暂列第一，俄罗斯和英国分列二三位，中国列第六也晋级团体决赛。

被主场观众的热情所鼓舞，这样的感觉对邹凯来说实在太熟悉了，正是北京主场观众的热情支持，帮助邹凯在2008年奥运会上成为唯一一位获得三枚体操金牌的运动员。

周六，他们来到距离祖国8000公里的国家比赛，邹凯成为第一位失误的中国选手，在跳马项目上踉跄站在垫子之外。随後中国选手开始了一系列尴尬的失误，失误之多远远掩盖了其动作的精彩程度。

失误频频

郭伟阳在最後一刻顶替因为左小臂肌肉拉伤退赛的腾海滨进入奥运名单，後者曾经在2004年雅典奥运会上获得鞍马金牌。然而这位奥运新人却是表现最糟糕的一位。郭伟阳双杠下的时候膝盖着地，自由体操中又出现头部着地，引来全场观众一片惊叹。

郭伟阳在自由体操中获得的12.266分的成绩是比赛第一天中国运动员23个得分中的最低分。由於预赛中每个项目只取最高的三个分数计入团体总分，中国队明白在每个项目中他们能够承受一个人的糟糕表现。

然而，在周一将要进行的团体决赛中，他们就不会有这样的待遇了，决赛规则规定每队每个项目上派出三名运动员，每个成绩都要计入总分。

“我们本来得分应该能超过英国队，但是腾海滨的最後退赛影响了我们，我们的确没有发挥应有的水平。郭伟阳最後替补进来，但是由於缺乏经验，今天他出现了太多失误，”2008年奥运金牌得主陈一冰说。

“我们并没有非常失望因为四年的时间里发生了很多变化，其他队伍水平提高，缩小了和我们的差距。但是我们仍有信心在决赛中取得胜利。”

然而，中国队的状况的确令人担忧，在北京奥运会上频频出现超过16分的高分的队伍，今天却有6个得分在14分以下，而且他们在鞍马上的问题依然没有解决。

郭伟阳骑在器械上，张成龙从鞍马上落到地下，邹凯一套动作平淡缺乏美感，这三人在鞍马项目上分别只获得了13.266、13.133和12.533的低分。这也预示着中国队体操男团项目上的卫冕之路将困难重重。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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