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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 7日 星期三 11:59 BJT

英国奥委会对“慎握手”作出解释

英国周二采取更为实际的备战伦敦奥运会的策略，淡化运动员可能被对手和官员带来的细菌感染、从而影响夺取奖牌机会的担忧。有报导称，英国奥委会建议英国运动员出於卫生原因不应与他人握手，此举可能冒犯他人，英国奥委会对此作出解释。

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