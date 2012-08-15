博客：成为体育英雄 需要的不只是金牌

记者 Kevin Liffey

当击剑选手利玛多（Ruben Limardo）飞赴伦敦的时候，他绝不会想到自己会在回国时会站在卡车顶上穿过委内瑞拉首都加拉加斯街头欢呼的人群，并受到总统的接见。

申雅岚（Shin A-Lam）之前也不会想到，自己在奥运击剑台失利後的那个孤独落泪的身影会让她的名字家喻户晓，会让击剑这项运动在韩国被捧红。

许许多多的伦敦奥运会奖牌得主将会看到自己的成功在祖国受到金钱和荣誉的奖励，但是和许多人一样，他们用决心、尊严或者纯粹的厄运赢得了人们的爱戴，振奋了民众的精神。

利玛多在男子重剑个人项目上的金牌，也是委内瑞拉44年来获得的第一枚奥运金牌。总统查韦斯（Hugo Chavez）送给他了一把南美解放者玻利瓦尔（Simon Bolivar）佩剑的复制品。

利玛多身披金牌出现在伦敦的地下轨道交通系统中，振奋了伦敦甚至更大范围的民众。他与乘客们一道摆造型拍照，并教给他们委内瑞拉的体育歌曲。美国的新闻与八卦网站掴客网（Gawker）点评道，这一场景中一张上传到网络的利玛多照片是“迄今为止最出色的奥运会相片”。

韩国民众则为申雅岚感到惋惜。她在半决赛失利之後，满面泪水地坐在灯光汇聚的赛场上并拒绝离场。因为一旦离开赛场则意味着主动接受了裁判的判罚。

Tweets和FacebooK的留言大都对她表示力挺；然而击剑运动因此在韩国走出了阴霾，媒体报导称，突然之间人们都开始想了解这项运动。

她的同胞梁学善（Yang Hak-seon）靠以自己名字命名的动作赢得了韩国首枚奥运体操金牌，而取代她占据了体育报导的头版，还因为他曾用自己的训练津贴供养自己的家庭而感动韩国，他们家当年甚至穷到了有段时间居住在一个农场的温室大棚里。

他的奖励呢？韩国体操协会为他提供了一亿韩元（9万美元）的奖金，一家赞助商则承诺为其终身提供拉面。

**爆米花包装盒**

奥运会的大牌们获得的则是更大的名声和财富。

美国体操小将道格拉斯（Gabby Douglas）因为她的体操女子全能金牌以及胜利的微笑，一夜之间成为了美国的奥运宝贝。

她的笑脸在夺冠後的数小时之内就被印在了爆米花包装盒上。专家们预计，接下来四年里，她的收入可能在500万至1000万美元之间。

“仅仅是一枚金牌还不足以把你送上广告营销的一垒——起作用的是你的形象，”俄勒冈州的波特兰的一位名叫Lynn Lashbrook的体育经纪人这样说。

“我想不出美国还有另一位同时拥有这些特点的运动员：女性、年轻、口才好、笑容甜美，道格拉斯是独一无二的。”

17岁的美国游泳选手富兰克林（Missy Franklin）比道格拉斯大一岁，她以不同的方式登上了媒体的头条。

可爱的、上镜的、又是伦敦奥运会四金得主的富兰克林对广告代言说不，这样一来她就可以开开心心地享受作为一名业余美国大学生游泳运动员的乐趣了。

中国的奥运选手曾一度在国内作为宣传旗手，不过现在，他们也可以期待在国家荣誉之外的丰厚物质奖励。

林丹在成功卫冕之後，早就成为了中国媒体口中的“超级丹”。

在同一时间，他也促进了其队伍赞助商李宁的股价在一夜之间上涨了12%。这家体育用品由1984年获得体操奥运金牌的李宁创建。

获得了两枚游泳金牌的同胞孙杨对於中国赞助商和体育爱好者来说拥有同样的吸引力。自奥运会以来，他在新浪微博的关注者猛增250万人，博尔特的Twitter追随者数量也相形见绌。

**金币**

四名伊朗摔跤手和举重运动员不得不仅仅面对口头表扬，以及平淡无奇的奖励，因为他们夺金的项目属伊朗的传统优势项目。

当局承诺给他们每人90枚金币以及公务员的职务，但是却被禁止代言。前奥运举重冠军Hossein Rezazadeh曾出现在一个被禁的卫星频道做商业代言後，伊朗政府将此类代言行为列为不符合穆斯林的传统法令。

然而，赢得一项你的祖国自诩为强项的运动，往往是通往荣誉之门。

年轻帅气的Aron Szilagyi已经在国内被吹捧为匈牙利击剑运动的伟大继承者。

曾经获得多项世界击剑冠军头衔的电视评论员Mariann Horvath在看到他胜出後，泪水夺眶而出，声称：“Aron Szilagyi是奥运冠军！……他才22岁，他还几乎是个孩子！”

柔道的发源地日本则不得不接受这样一个现实，自1964年奥运会引入该项目以来，这还是日本男子柔道队第一次未得一枚金牌空手而归。

日本国内的注意力现在转向日本女子足球队。

日本足协官员因为让女足队做经济舱而男足却坐的是商务舱而引发了一场小风波。如果她们在周四的决赛中胜出的话，公众舆论将必然一致倾向给她们升舱。

失败也并不意味着回到国内面对一片指责。

曾经在《名利场》（Vanity Fair）杂志裸体上镜的前世界游泳冠军佩莱格里尼（Federica Pellegrini）那张震惊、无助的面孔牵动着整个意大利的心。她的队友兼男友在看到她未能从她标志性的200米自由泳上取得金牌後，竟失足跌入水中。

**新面孔**

跨栏选手佩尔森（Sally Pearson）和自行车室内赛选手Anna Meares在伦敦赢得个人项目金牌後，热爱体育的澳大利亚有了新的体育英雄。但是澳大利亚舆论还倾向於愿意原谅那个曾经自矜金牌非其莫属、却以0.01秒与金牌擦身而过的游泳选手马格努森（James Magnussen）。

“即使事实上你输了比赛，你还是在第一时间引起了注意，”澳洲国立大学市场营销专家Andrew Hughes这样点评道。“他依然有很强的市场号召力，因为他有一张自然、清新的面孔，天生就会引起人们的注意。”

法国人往往希望自己的英雄同时还是知识分子，他们在阿涅尔（Yannick Agnel）身上发现了这一点。他在男子4x100米自由泳接力赛的最後一棒里，把金牌从美国队的手中抢了过来。之後，他又新添一枚男子200米自由泳金牌。

阿涅尔在闲暇时间会读读诗歌，他还出於兴趣在学习俄语，而且谈吐间表现出一副知识分子的形象。

“成为奥运冠军是我的梦想……但是成为一名作家或许也不错，”他告诉《巴黎竞赛》（Paris Match）周刊说。

对於奥运会胜利史尚且短暂的国家而言，每一枚奖牌都是一个全国欢庆的理由。

在阿富汗，人们暂时将战争的顾虑抛到一边，涌进平常这个斋月禁食期间已经关门的咖啡馆，为四年前取得该国首枚奥运奖牌（铜牌）的跆拳道选手Rohullah Nikpah加油。

五届拳击世界冠军Mary Kom上了《印度时报》（Times of India）的头版，因为她锁定的那枚铜牌确保了本届奥运会在为印度成夺奖牌最多的一届。在网上，许多人表达了希望她促进贫困家乡曼尼普尔邦（Manipur）的发展的愿景。

爱尔兰拳击运动员泰勒（Katie Taylor）肩负了崇拜她的祖国的希望。不仅仅因为她毋庸置疑的娴熟技巧，还因为选在爱尔兰最近几枚金牌而悬在该国头上的污点。爱尔兰最近一次拥抱金牌还是史密斯（Michelle Smith）在1996年亚特兰大奥运会上一举获得的三枚金牌，但是之後她身陷兴奋剂丑闻而遭禁赛。

“对於爱尔兰人来说，展示我们不需要禁药也可以依靠自己获得金牌，是很重要的，”70岁的前拳击手Pat O'Hare在都柏林等候火车时这样说道。（完）