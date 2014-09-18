亚奥理事会主席称中东有能力主办奥运会

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透韩国仁川9月18日 - 亚奥理事会（OCA）主席艾哈迈德·法赫德·萨巴赫（Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah）告诉路透，多哈和迪拜都有能力首次在中东主办奥运会，而中东在面对质疑和批评的时候，只需要相信自己能够举办一次伟大的赛事。
他告诉路透，如果中东能够获得奥运会主办权，一定会在中东得到热烈反响。他称，体育给中东带来了变化。
但他也表示，国际足联（FIFA）决定将2022年世界杯主办权授予卡塔尔，引发争议和批评；同样地，若中东赢得奥运主办权，也会招致来自世界其他地区的不满。
他周三接受路透采访时说：“我想，我们就算是举办一次生日派对，也会有这样的反应。媒体向来如此。”
“我们必须尊重他们的想法，但我们也必须相信我们能够举办一次盛大活动。”
卡塔尔首都多哈曾申办2016年和2020年奥运会，但都未能进入最后候选名单。迪拜据说差点参与申办2016年夏季奥运会，但最终未正式申办，该届奥运会最终花落里约热内卢。
法赫德说：“在中东，许多城市有能力主办奥运会。迪拜做好了准备，多哈也做好了准备。”
“我知道，不是每个城市都能主办奥运会。只有大城市（才能），而即便这样的城市也常常会面临困难。里约热内卢也是这种情况，到现在还存在问题。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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