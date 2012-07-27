一11岁男孩无护照机票顺利出国 令英国当局蒙羞

路透伦敦7月25日电---一名11岁的小男孩没有护照、机票以及登机卡，依然顺利从曼彻斯特飞到了罗马，令机场工作人员颇感耻辱，正在调查他是如何做到这一点的。

曼彻斯特航空发言人格林威（John Greenway）说，调查显示这个孩子通过尾随前面登机的家庭通过了出境检查和机票检查。

位於英格兰北部的曼彻斯特近日驻扎着几支奥运会足球队伍，他们将在拉特拉福德（Old Trafford）体育场举行足球赛。

该机场和航空公司Jet2已经让几名员工停职。

交通大臣格里尼（Justine Greening）要求机场就此事提交一份报告。

“我们会尽快修正这一（情况）的，我们确保这样的事不会再发生了，”格林威如此说道。

机场方面强调这个孩子并没有构成安全威胁。

“他确实通过了所有的安全检查，所以他对自己、对其他乘客、对机场都不构成威胁，”曼彻斯特机场的公关主管克雷格（Russell Craig）如此告诉天空电视台（Sky TV）。

这名男孩已经被护送上了回曼彻斯特的班机，他於周二晚上与家人重聚。

发言人格林威说，曼彻斯特机场并没有将安保工作提高到伦敦周围的国际机场的水平，後者将於7月27日-8月12日之间迎接大量游客。

他说，“但是由於现在是繁忙的夏季，所以无论如何我们都会增加额外的安保人员的。”

交通大臣格里尼在接受天空电视台采访时说：“我们付出了高昂成本，就是为了保证安检工作能不折不扣地完成。我非常想知道这个事件到底是怎麽发生的。”（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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