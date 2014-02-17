普京拜访美国代表团 与代表团官员喝酒畅聊

路透俄罗斯索契2月14日（记者 Mike Collett-White） -俄罗斯总统普京周五拜访出征索契冬奥会的美国代表团，一边喝着红酒一边享受着美国代表团官员对冬奥会的称赞。索契冬奥会组织方称，这是迄今“真正伟大的”一届冬奥会。

成功举办索契冬奥会对普京的长期声望大有裨益。而这届冬奥会花费高达510亿美元，这也凸显了其对普京及俄罗斯的重要性。

俄罗斯禁止向未成年人宣传同性恋的法案在全球饱受诟病，加上伊斯兰武装分子的袭击威胁，都给索契冬奥会蒙上阴影。索契冬奥会于2月7-23日期间举行。

美国总统奥巴马决定不出席索契冬奥会，并且派出一支包括同性恋官员在内的代表团出征索契冬奥会。奥巴马此前还批评过普京对于同性恋权益的立场。

但随之而来的各种比赛惊险刺激，引人注目，让围绕索契冬奥会的负面因素烟消云散。与此同时，普京将美俄紧张的双边关系搁置一边，前往美国代表团驻地拜访。

普京与美国代表团官员交流不久后，双方的话题便转到周六的美俄男子冰球大战上。

据俄罗斯国家电视台的报道，可听到普京在之前的闭门会议中说：“我们当然会支持我们的球员。”普京还高度称赞美国运动员。

俄罗斯索契冬奥会组委会主席切尔内申科（Dmitry Chernyshenko）对路透称，组织方对索契冬奥会“略感骄傲”。

“但我们还不能掉以轻心，”他说。“冬奥会比赛仍在进行当中，更多的精彩赛事还在后面。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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