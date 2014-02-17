普京拜访美国代表团 与代表团官员喝酒畅聊

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯索契2月14日 - 俄罗斯总统普京周五拜访出征索契冬奥会的美国代表团，一边喝着红酒一边享受着美国代表团官员对冬奥会的称赞。索契冬奥会组织方称，这是迄今“真正伟大的”一届冬奥会。
成功举办索契冬奥会对普京的长期声望大有裨益。而这届冬奥会花费高达510亿美元，这也凸显了其对普京及俄罗斯的重要性。
俄罗斯禁止向未成年人宣传同性恋的法案在全球饱受诟病，加上伊斯兰武装分子的袭击威胁，都给索契冬奥会蒙上阴影。索契冬奥会于2月7-23日期间举行。
美国总统奥巴马决定不出席索契冬奥会，并且派出一支包括同性恋官员在内的代表团出征索契冬奥会。奥巴马此前还批评过普京对于同性恋权益的立场。
但随之而来的各种比赛惊险刺激，引人注目，让围绕索契冬奥会的负面因素烟消云散。与此同时，普京将美俄紧张的双边关系搁置一边，前往美国代表团驻地拜访。
普京与美国代表团官员交流不久后，双方的话题便转到周六的美俄男子冰球大战上。
据俄罗斯国家电视台的报道，可听到普京在之前的闭门会议中说：“我们当然会支持我们的球员。”普京还高度称赞美国运动员。
俄罗斯索契冬奥会组委会主席切尔内申科（Dmitry Chernyshenko）对路透称，组织方对索契冬奥会“略感骄傲”。
“但我们还不能掉以轻心，”他说。“冬奥会比赛仍在进行当中，更多的精彩赛事还在后面。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12