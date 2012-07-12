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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 12日 星期四 12:00 BJT

罗格支持可口可乐和麦当劳赞助奥运

国际奥委会周二公开支持奥运会赞助商可口可乐和麦当劳，此前一天媒体引述国际奥委会主席罗格的话报导称，肥胖担忧导致这两家公司的赞助商地位存在“疑问”。罗格随後做出澄清，表示国际奥委会高度赞赏麦当劳和可口可乐对奥运会的长期赞助和支持。

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