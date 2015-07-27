日本奥运担当大臣称尚未决定如何设计2020年东京奥运会主场馆

路透东京7月24日 （记者 Elaine Lies） - 日本奥运担当大臣远藤利明周五称，日本尚未决定如何设计新国家体育场。因成本飙升，日本已抛弃了一项旧有设计方案。2020年夏季奥运会将在东京举行。

随着民众日益不满，日本首相安倍晋三上周突然决定将国家体育场的设计方案“重归于零”，这是与日本奥运会有关的诸多失诺之一。两年前日本之所以能够赢得2020年夏季奥运会的主办权，很大程度上是因其卓越的组织能力和素来高效的声誉。

日本国家体育场除了将是2020年东京奥运会的主赛场之外，也预计将主办2019年世界橄榄球赛等多项重大赛事，包括揭幕赛和决赛。

奥运官员们认为，英国萨哈·哈帝（Zaha Hadid）的主会场设计方案是东京赢得主办权的另外一个因素。

然而，随着估计成本飙升至21亿美元，几乎是预期的两倍，加之场馆未来主义的设计被嘲笑为像是自行车安全帽或是耷拉着的生蚝，该体育场的设计在日本国内引发了反弹。日本仍然尚未完全从2011年3月的大地震和海啸中恢复过来。

远藤利明称，所有的选项仍然是开放的。远藤利明还领导一个负责制定场馆新设计方案的委员会。

“什么都还没有决定，”远藤利明周五在新闻发布会上表示。“我们正在寻求诸多选项。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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