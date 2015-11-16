（更正）日本2020年夏季奥运会主体育场的开工日期敲定

（更正标题以及内文第一段的内容，表明日本已敲定体育场的开工日期。内文倒数第三段增加新的内容）

路透东京11月16日（记者 Elaine Lies） - 在日本奋力保持2020年东京夏季奥运筹备工作按计划进行之际，日本官员周一称，新国家体育场将于2017年开工建设。

日本经济饱受企业资本支出下滑和投资活动迟滞困扰，现已再次陷入衰退境地。

公众对成本上涨的不满导致今年夏季体育场设计被废止。这是素以效率和准时闻名的日本遭遇一连串尴尬的第一个。

在日本首相安倍晋三否决了英国Zaha Hadid Architects的体育场设计方案后，国际奥委会出面干预，提出2020年1月为体育场竣工时间。日本文部科学大臣下村博文（Hakubun Shimomura）在体育场设计被废除后辞职。

该体育场设计方案仍空缺，新设计的角逐计划在12月出结果。

“与原计划相比，这确实太晚了，”日本体育委员会（JSC）副总裁Takakuni Ikeda称。JSC负责体育场的运营。他指出，在之前的设计被废除后，已在8月发布新的时间表。

新体育场将取代举办1964年夏季奥运会的建筑。老体育场的拆除工作也出现延误。

Ikeda表示，“我们相信一定会按计划进行。”（完）