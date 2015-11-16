日本2020年夏季奥运会主体育场建设进一步拖后

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月16日 - 在日本奋力保持2020年东京夏季奥运筹备工作按计划进行之际，日本官员周一称，新国家体育场的开工日期将进一步延后到2017年年初。
日本经济饱受企业资本支出下滑和投资活动迟滞困扰，现已再次陷入衰退境地。
公众对成本上涨的不满导致今年夏季体育场设计被废止。这是素以效率和准时闻名的日本遭遇一连串尴尬的第一个。
在日本首相安倍晋三否决了英国Zaha Hadid Architects的体育场设计方案后，国际奥委会出面干预，提出2020年1月为体育场竣工时间。日本文部科学大臣下村博文（Hakubun Shimomura）在体育场设计被废除后辞职。
该体育场设计方案仍空缺，新设计的角逐计划在12月出结果。
“与原计划相比，这确实太晚了，”日本体育委员会（JSC）副总裁Takakuni Ikeda称。JSC负责体育场的运营。
新体育场将取代举办1964年夏季奥运会的建筑。老体育场的拆除工作也出现延误。
Ikeda表示，“我们相信一定会按计划进行。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”