日本选出2020年东京夏季奥运会主场馆新设计方案

路透东京12月22日 （记者 Kiyoshi Takenaka） - 日本建筑师隈研吾周二赢得设计比赛，将担纲设计2020年东京夏季奥运会主场馆。因成本飙升，日本已抛弃了一项原有的未来主义设计方案。

日本大成建设(1801.T)领衔的一家联合体提交的这项获胜设计方案标价为1,490亿日圆（12.3亿美元）。此前英国萨哈·哈帝（Zaha Hadid）提交的方案估计成本为21亿美元，已在7月遭日本抛弃。

隈研吾素以融合运用日本风格与现代元素而知名，其2020东京夏季奥运会主场馆设计方案包含了木和多层屋檐元素。

“我认为选中的设计方案满足了基本概念、建筑和成本等方面的要求，”日本首相安倍晋三宣布获奖设计时表示。

“我希望尽一切努力，使新国家体育场融合全球最佳的无障碍设施和‘日本元素’，让全球观众为之兴奋，让后代为之骄傲。”

由伊东丰雄设计，竹中工务店、清水建设株式会社(1803.T)和大林组建筑公司(1802.T)提交的另一项方案将耗资1,497亿日圆。

隈研吾和伊东丰雄的方案均比萨哈·哈帝的概念更简单。批评者称，萨哈·哈帝的设计像是自行车安全帽或是耷拉着的生蚝，与周边建筑不相协调。

新国家体育场计划于2019年11月竣工，较国际奥委会规定的最后期限提前两个月。该体育场将能够容纳6.8万名观众。（完）