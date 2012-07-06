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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 6日 星期五 14:39 BJT

“阿甘”：博尔特有望跑进9秒4

美国短跑名将“阿甘”麦克约翰逊在采访中表示，如果博尔特能在技术上有重大调整，有望将目前9秒58的男子100米世界纪录，提高到9秒4。这位男子400米世界纪录保持者还提到，牙买加“新科飞人”布雷克将在伦敦奥运会上成为博尔特的有力竞争对手。图为博尔特在预选赛中。路透

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