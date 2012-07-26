微博挑战奥运开幕式保密工作

路透伦敦7月24日电（记者 Belinda Goldsmith）---奥组委尽力为奥运开幕式保密，也得到了开幕式彩排观众和演员的支持，不向外界泄露其细节。据知情人士形容，开幕式引人入胜，并带有一丝光怪陆离的英式幽默。

在周一晚的彩排上，获得过奥斯卡最佳导演奖的英国电影导演丹尼·博伊尔（Danny Boyle）呼吁在场的约三万名观众不要透露开幕式细节，也不要往社交网络上传这部两千七百万英镑（合4200万美元）的开幕式作品--大家都很尊重他的恳求，周二几乎没有相关“秘密”在网络上流传。

博伊尔曾对周五开幕式前具体细节的泄露表示过不满，特别是为了满足大家日益增长的好奇心而在上个月公开了其中一部分之後。

但是，随着社交媒体的爆炸式增长，奥运期间几乎不可能有什麽秘密能被保守住。

为了反制泄露，主办方制作了一个#savethesurprise（保留惊喜）的Twitter标签，周一投放在的奥林匹克运动场大屏幕上，敦促人们在发twitter微博时采用那个标签为周五的奥运造势。参与者希望这种方法能起作用。

“开幕式非常的温馨，非常英国范儿，还有古怪的英式幽默。而且它还留有惊喜，甚至批评家都可能感到惊喜，”迪卡娅·凯泽斯塔提乌（Dikaia Chatziefstathiou）说道。她在坎特伯雷大学（Canterbury University）从事奥林匹克运动研究，并在开幕式中参与舞蹈演出。

凯泽斯塔提乌说，参加为期三小时开幕式的万余名演出人员已经签订了合同，合约规定他们不得通过社交网络透露具体细节或上传照片。但是她被允许可以告知我们，这场演出显示了从1896年第一届奥运会到现在的时间跨越。

主办方希望这一场令人赏心悦目的开幕式演出，会给英国人对奥运的种种抱怨画上一个句号。本届奥运已经受到了安保漏洞、交通难题等困扰，在目前英国经济衰退，失业率升至8.1%之际，奥运开支高达93亿英镑（合144亿美元）也饱受诟病。

这场开幕式也为主办方提出了一个挑战，即如何在全球观众和本国观众的胃口间找到平衡点。

北京在2008年意志坚定的通过那场拥有十亿电视观众的奢华、精致的开幕式盛典，打造了一个在世界舞台上愈加现代化、全球化的大国形象。

雅典在2004年则利用这场盛会以及主办权来试图摆脱它在欧盟成员国中作为偏安于狭小、不羁一隅的尴尬形象。而悉尼在2000年展示了一个精致的旅游目的地的一面。

**讽刺和疯狂**

周三将会有另一批六万人的观众涌进体育场参加彩排，主办方发现要让他们对奥运开幕式内幕绝口不提已经很难做到了。

成百上千人在周一的彩排後，跑到Twitter和Facebook上去吐苦水，把它描述为“脱离了这个世界”，“疯狂的”，有一些讽刺似的愚蠢，以及“一个令人兴奋的大结局”。

尽管在周一的彩排上，关键的表演并没有亮相，这场将被数十亿观众收看的开幕式有很多细节已经被披露出来。

“我们不能让你们都看完，”博伊尔在介绍这场引人注目的演出时说道。“如果你们不去发微博，不去上传特别是照片一类的东西，我们将会非常、非常感激。”

这场主题为“奇妙岛屿”（Isles of Wonder）的开幕式从莎翁的作品《暴风雨》（The Tempest）中得到灵感。在世界上体型最大、音质最和谐的大钟伴奏下，将於格林威治标准时间晚上20点正式开始。伊丽莎白女王将当着100多位各国首脑以及美国第一夫人米歇尔·奥巴马（Michelle Obama）的面，宣布伦敦奥运会开幕。

制作过大胆的影片《猜火车》（Trainspotter）的博伊尔在上个月曾表示，他将把奥林匹克运动场变为一幅拥有绵羊、马匹、奶牛、山羊、鸡、九只鹅和三条狗的英国田园风光。这遭到了一些动物权利组织的反对。

田园牧歌式的场景还将包括一场乡村板球赛和在场地两端站满观众的音乐节般的“狂舞区”。

媒体目前泄露的包括演出第二“幕”的一些元素，重现威廉·布雷克（William Blake）的“黑暗撒旦磨坊”（"dark Satanic mills"）。布雷克的诗作《耶路撒冷》（Jerusalem）用这个隐喻工业革命，已演变为了英国家喻户晓的作品。

知情人士表示，工业革命是演出的三个篇章中的第二篇章，之後就会推进到现代生活。

最後一个部分包括对英国国民医疗服务体系（National Health Service）和护士们的歌颂；有消息称，《哈利·波特》里面的大反派--伏地魔（Voldemort）以及《欢乐满人间》（Mary Poppins）里会法术的保姆玛丽·波平斯（Mary Poppins）都将登场。

在博伊尔的演出後，来自全球204个国家的运动员将环绕草坪入场。Coral博彩公司的盘面上开出1赔100的赌盘，打赌会出现一名裸跑者。

最终点燃主火炬的奥运火炬手身份是最严格保密的，至今为止仍未泄露。博彩公司认为赛艇传奇英雄史蒂夫·雷德格雷夫（Steve Redgrave）是最大热门。他是英国最成功的奥林匹克运动员，已经夺得了五枚金牌。

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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