立陶宛15岁新星闪耀泳池 叶诗文不理会禁药质疑

路透伦敦7月31日电(记者Mike Collett-White)---在周一进行的伦敦奥运会女子100米蛙泳决赛中，年仅15岁的立陶宛小将梅卢提特(Ruta Meilutyte)获得冠军。而这一天泳池中冷门不断，法国人阿格内尔(Yannick Agnel)击败夺冠热门美国选手罗切特获得了男子200米自由泳比赛金牌。

伦敦奥运会的第三个比赛日，瑞士足球运动员莫尔加内拉(Michel Morganella)因为在球队小组赛输给韩国後在推特(Twitter)上发表了侮辱性的言论被逐出奥运会。

周六，中国选手叶诗文以打破世界纪录的成绩勇夺女子400米混合泳金牌引发轰动，全世界媒体的目光都聚集到这位16岁的小将身上，叶诗文否认她赛前服用了有助於提高成绩的药物。

而泳池中不断出彩的比赛给伦敦奥运添色不少，15岁的立陶宛姑娘梅卢提特成了泳池中杀出的最大一匹黑马，成为立陶宛第一位获得奥运会奖牌的游泳运动员。梅卢提特的这枚金牌来之不易，她最後抵挡住了该项目占统治地位的美国名将索尼(Rebecca Soni)的拼命追赶。“这太难以置信了，”梅卢提特在赛後的采访中都激动地不知所措。

20岁的阿格内尔在比赛间隙还在阅读法国诗人波德莱尔(Charles Baudelaire)的诗歌，在前一晚带领法国队获得男子自由泳4x100接力金牌之後，24小时内他又获得了第二枚金牌。

阿格内尔在强手如林的男子200米自由泳决赛中封王，而美国阵中的该项目世界冠军罗切特仅获得第四名。

金牌榜上美国努力追赶着中国队，在游泳项目稍後收获了两枚金牌。

美国选手格里夫斯(Matt Grevers)在男子100米蛙泳决赛中获得了他的第一枚个人项目金牌，而他的同胞小将富兰克林(Missy Franklin)则在女子100米仰泳项目中夺冠。

这两枚金牌入账，使得美国队的金牌总数在第三天比赛结束之後上升为5枚，仍然落後中国队4枚金牌。

如果美国“飞鱼”菲尔普斯(Michael Phelps)在周二将进行的两项游泳决赛中获得奖牌的话，他就将成为历史上获得奥运会奖牌最多的运动员。

如果菲尔普斯成功获得两枚奖牌，他所获得的奥运奖牌总数就将增加到19枚，比现在的世界纪录保持着前苏联体操运动员拉提尼娜(Larisa Latynina)多出一枚。

禁药问题

在伦敦奥运主会场举行的新闻发布会上，有记者问国际奥委会医学委员会主席隆格维斯特(Arne Ljungqvist)，中国小将叶诗文的神奇表现是否值得怀疑。

“我要说不必怀疑，”有过40年反兴奋剂工作经验的隆格维斯特说，“如果成绩突然提高或者爆冷夺冠，就马上怀疑运动员是不是服用了禁药，这样做是危险的，因为这会毁掉体育的魅力所在。”他补充说。

今年3月才满16岁的叶诗文，女子400米个人混合泳的比赛中获得了金牌，她也自从是颁布高科技泳衣禁令以来第一位打破世界纪录的女子游泳运动员，将原有的世界纪录提高了一秒。

她并不理会关於她服用禁药的质疑，她说中国运动员都是清白的。

“我的成绩来自艰苦的训练，我绝不会使用任何禁药。中国人是清白的。”

**瑞士球员遭驱逐**

本届奥运会上社交媒介第一次成为一个大问题。瑞士球员莫尔加内拉因发表推特攻击韩国人而被驱逐出奥运会。

这成为继上周奥运开幕前希腊三级跳运动员帕帕克里斯托(ParaskeviPapachristou)之後，第二次有运动员因为发表有种族歧视色彩的推特言论而被奥运会参赛资格。

几个月前观众们就被告知伦敦奥运会各场馆门票已经售罄，然而最近他们却在电视画面上看到了场馆里大片空着的座位，这让他们怒不可遏。迫于压力，奥运会的组织者们不得不想办法填满赛场的空位。

英国首相卡梅伦(David Cameron)说，志愿者、士兵以及公众将可以得到一些空位，但是他又补充说：“使现场坐满人不留空位，这也是不可能的。”

票务上的混乱还导致了与上座率低相反的问题--座位不够，周一就发生了这样的一个例子。

当皇家炮兵军营举行男子10米气步枪比赛时，几十名愤怒的持票人试图冲进场馆。但是由於场地已经过满，这几十名观众被迫转往他处。

不过伦敦的交通运输系统倒是粉碎了之前的预期。此前有人预测，在奥运会正式比赛的第一天，伦敦交通一定会阻塞不堪。

政府预计，伦敦地铁系统在奥运期间每日的客流量将在现在1200万人次的基础上增加300万人次。对伦敦地铁系统而言也是奥运会级别的挑战。要知道，这个系统还是在维多利亚女王在位时的1863年首建的。

每天乘车上下班的乘客们表示，在周五晚上开幕式结束後的第二天上班时，公交车、火车以及地铁都运行地惊人顺畅。整个早高峰期间，交通只发生了少许短暂停顿，而且道路总体很畅通。

来自美国马萨诸塞州波士顿市的朗德（Chris Round）今年23岁，他乘坐了地铁和码头区轻便铁路区去观看柔道比赛。

“去场地很方便，”他说。我们登上了开过来的第一辆列车。车上有点挤但还不错。

**东道主企盼首金**

尽管东道主英国还未迎来首金，但是他们在男子体操团体赛中收获的铜牌却给了他们金牌般的美妙感受。因为英国队已经有100年没在奥运会体操团体项目中得过奖牌了。

男子体操团体赛在北格林威治体育馆举行。伊丽莎白女王的两个孙子，威廉王子和哈里王子在现场带领英国观众为英国队加油助威，呼声震天。尽管在日本队的申诉之後，英国队由银牌被顺位降成了铜牌，但英国观众们的欢呼声并没有因此降低许多。另一些王室成员也到现场观看了比赛。

在其他比赛中，中国队的曹缘/张雁全在男子10米跳台赛中获金牌。他们的同胞李雪英在女子58公斤级举重中打破两项奥运纪录获得金牌。

男子10米气手枪赛中，罗马尼亚选手莫尔多韦亚（Alin George Moldoveanu）意外夺冠，赢得罗马尼亚代表团的首金。在同一天，俄罗斯选手伊萨耶夫（Mansur Isaev）以快速且有力的攻击战胜日本选手中矢力（Riki Nakaya），获得男子柔道73公斤级冠军。（完）

编译：陈昭/孙舒 发稿：王燕焜

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