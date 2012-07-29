菲尔普斯首日折戟 东道主失意而归

路透伦敦7月28日电（记者 Kevin Liffey）---美国游泳名将罗切特（Ryan Lochte）周六制造了伦敦奥运会迄今以来最轰动的一场胜利，在奥运第一天比赛中让同胞菲尔普斯（Michael Phelps）俯首称臣。

不可思议的是，菲尔普斯甚至在男子400米混合泳中连一枚奖牌都没能得到，公路自行车赛夺冠大热门、英国籍的世界冠军卡文迪什（Mark Cavendish）遭遇同样的命运，在与哈萨克斯坦选手维诺库拉夫 （Alexandre Vinokourov）的斗智斗勇败下阵来。卡文迪什原本期待为东道主迎来伦敦奥运的第一枚金牌。

孙杨在男子400米自由泳中为中国队得到了奥运会游泳项目的首枚金牌。他的队友、16岁的叶诗文在女子400米个人混合泳中摘得桂冠，并且打破了世界纪录。这样一来，在第一个比赛日结束时，中国队就已经高居奖牌榜的首位。

菲尔普斯来到伦敦是为成为奥运史上赢得个人奖牌数量最多的选手，但他在男子400米混合泳仅排到第四名，可能会把最伟大的游泳运动员之头衔拱手让给罗切特。菲尔普斯於2008年奥运会创下了该项目世界纪录迄今尚未动摇。

菲尔普斯仅以0.07秒的微弱优势跻身决赛，在决赛中也是一路落後，而罗切特则是游刃有余。这是菲尔普斯自15岁参加2000年悉尼奥运会以来，第一次在游泳项目上连一枚奖牌都没能得到。

卡文迪什开赛处於跟骑状态，众星云集、由环法冠军威金斯（Bradley Wiggins）领军的英国自行车队助骑军团比赛中多数时间掌控局面，但在疯狂追赶领先将近一分钟的领骑军团时未能如愿，未能帮助担任主将的冲刺高手卡文迪什夺冠。

维诺库罗夫曾因为在2007年的环法自行车赛上被查出使用违禁物质促红细胞生成素而遭禁赛。他在白金汉宫前的冲刺阶段超越了哥伦比亚车手厄兰（Rigoberto Uran）。

夺冠後这位老将泣不成声。他曾在去年环法自行车赛因撞车退赛而打算结束职业生涯。但今年忍不住最後一次为荣誉拼搏的欲望而重返赛场。

曾23次获得环法自行车赛赛段冠军的卡文迪什，是四年前北京奥运会英国场地自行车代表队中唯一与奖牌无缘的选手，这一次在伦敦，他原本极度渴望能以东道主身份获得自己的首枚奥运金牌。

昨晚在泳池中进行的最後一项是女子4x100米自由泳接力，澳大利亚队获得冠军，荷兰和美国分获二三名。

昨天一天对韩国队而言可谓喜忧参半，秦钟午获得男子10米气手枪的冠军，而前三届奥运会一直包办团体冠军的韩国男子射箭队却在半决赛中意外告负，而前一轮比赛中他们还创造了个人和团队的新的世界纪录。

而战胜韩国队的美国射箭队，决赛中意外输给了并不起眼的意大利队，仅获得一枚银牌。

**意大利的荣耀**

意大利队同样在击剑场取得胜利，已经在奖牌榜上升到了第二。弗兰西斯卡(Elisa Di Francisca) 带领意大利队包揽了花剑女子个人项目的全部奖牌。获得银牌和铜牌的分别是艾利戈（Arianna Errigo）和三届奥运会金牌得主韦扎利（Valentina Vezzali）。

在柔道女子48公斤级比赛中， 巴西选手梅内塞斯（Sarah Menezes）战胜了实力强大的奥运卫冕冠军、来自罗马尼亚的杜米特鲁（Alina Dumitru）获得金牌。在柔道男子60公斤级比赛中，俄罗斯选手格拉斯坦获得金牌。

本月早些时候，费德勒（Roger Federer）在温网赢得了他职业生涯的第17个大满贯，但这位世界排名第一的选手奥运首战可不轻松。首轮他对阵哥伦比亚选手法拉（Alejandro Falla），三盘比分分别为6-3、5-7、6-3，晋级第二轮。

当费德勒以6-3 5-3领先时，他却接连浪费了三个赛点，为此他不得不调整状态、加倍努力，他希望能在伦敦奥运会上收获自己的第一枚网球单打金牌。在女单比赛中，小威廉姆斯（Serena Williams）轻取塞尔维亚的扬科维奇（Jelena Jankovic）。美国第一夫人米歇尔（Michelle Obama）到现场为小威加油。

阿尔巴尼亚的举重选手普拉库（Hysen Pulaku） 因为兴奋剂测试结果呈阳性而成为本届奥运会第一名被取消参赛资格的选手。

“当然每次我们抓到一个作弊的选手，我们都觉得很糟糕，”国际奥委会发言人亚当斯（Mark Adams）如此说道。“我希望不要再有这种事情发生了。”

周五晚上那炫目的开幕式结束之後，比赛於周六正式开始了。周五的开幕式是一场庆祝英国历史及其荣耀的盛会，但是它的另一个重点就是激励年轻一代的运动员。

奥运会传递出的这一信息对23岁的爱尔兰体操运动员毕汉（Kieran Behan）来说尤为意义重大。他在赛场上所得的低分丝毫没有影响他参加奥运会的兴奋之情。要知道，在这之前，医生已经两次告知他不能再走路了。

当毕汉10岁的时候，他就已经参与了两年的体操训练。然而就在此时，他的一条腿发现了肿瘤。之後由於腿神经在手术中受损，毕汉不得不坐上了轮椅。

但他顽强地学会了走路并重返运动场。12岁时，他从单杠上跌落，落地时压迫到了头部，为此他又回到了轮椅上。这一次他花了三年才回到运动场。他还在体操训练遭遇两个膝盖的前十字韧带断裂。

“我不紧张，我很激动，”当毕汉出现在卫冕冠军中国队旁边、准备比赛的时候，他如此说道。“我也不知道我应该想些什麽。因为这些年我和我的家庭都经历了很多事。事实上，我从未想过我居然能站在这个舞台上，从未想过能再次行走。”（完）

编译：林秀峰/陈昭/孙舒 发稿：王燕焜

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