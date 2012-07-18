罗切特瞄准终结“菲鱼”神话

路透奥马哈7月5日电(记者Julian Linden)---罗切特(Ryan Lochte)要麽是一个肩负使命的赢家，要麽是一个受虐狂般的失败者，伦敦奥运会将给我们答案。

罗切特毫无疑问是全世界速度最快、最全能的、同时，也许也是最有野心的游泳运动员之一。

伦敦奥运会他将参加四项能量消耗极大的个人项目，其中两项会与菲尔普斯(Michael Phelps)直接对决。他的目标是要将有史以来最伟大的奥运会运动员“菲鱼”拉下神坛，并且向世界证明他才是全世界最优秀的游泳运动员。

要实现上述宏伟目标，这位来自佛罗里达的27岁年轻人很可能将自己累垮，但是他表示绝不会畏惧挑战。

“2008年，菲尔普斯创造了获得8枚金牌的记录，这太惊人了，”罗切特说，“但是他也是人，他不是鱼，他和我们一样，是通过艰苦的训练才取得好的成绩。”

“老实讲，我感觉这一次将是我表现的时候了。我全身心地投入到训练之中，我坚定地相信我会让梦想成为现实。”

罗切特的自信并非来源於不切实际的幻想或者美国人爱讲空话的习惯。他已经是6块奥运奖牌得主，其中包括3块金牌，并且在北京奥运会男子200米仰泳项目中击败了当时看起来无可匹敌的佩尔索尔(Aaron Peirsol)获得金牌。

罗切特早前和菲尔普斯对抗都是一边倒的失败，但他并不轻言放弃，他用这些失败激励自己取得更好的成绩。他不再碰垃圾食品，并且开始采用一种高强度训练法，其中为锻炼肌肉包括扔拖拉机轮胎、拖船坞铁链、投掷啤酒桶等内容。

由於菲尔普斯在北京奥运会结束後一度丧失了前进的动力，形势一下子发生了改变，罗切特从追赶者变为被追赶的对象。

2009年罗马世锦赛上，罗切特击败菲尔普斯获得200米个人混合泳金牌，两年後的上海世锦赛，他在200米个人混合泳和200米自由泳两个项目上战胜菲尔普斯，获得金牌。

世锦赛的失利激发了菲尔普斯，他重新投入到训练中。这两位对手实力相当，即将奔赴伦敦赛场再战。

在上周进行的美国奥运选拔赛中，罗切特在男子400米个人混合泳中轻松击败菲尔普斯，但是却在200米自由泳和200米混合泳中以一个手指甲的微弱劣势输给後者。奥运会上，菲尔普斯将参加男子200米和400米个人混合泳比赛，不参加200米自由泳的角逐。

两位选手现在仍在进行大强度的训练，并且期望在训练量逐渐减少之後能在伦敦大幅提高自己的成绩，两人并不十分看重选拔赛的结果，他们知道奥运会的泳池才是唯一有真正意义的战场。

“我已经习惯了和他竞争，这样的状态已经持续了8年，”罗切特说，“他是最强劲的竞争对手之一，但是在过去的四年里，我游得更快些，并且我清楚我的身体能够应付这一切。”

“这次选拔赛仅仅是一些准备和铺垫，为的是我真正想在伦敦实现的目标。”

尽管也许菲尔普斯获得过的金牌更多，但罗切特已迅速成为美国男队的代表人物。他从容不迫的人生态度为他赢得了很多粉丝，还有赞助商。在美国队选拔赛上，他在一小时内比完三个足以让肺部爆炸的项目，上岸後不停地大口喘气，但仍不忘停下来给观众签名。

“他总是非常友好地停下脚步给大家签名，生活中有时候也有人对他并不友善，但他说他不愿成为这样的人。”罗切特的教练特洛伊(Gregg Troy)说，“这算是个小缺点，他必须学会偶尔说不。”

罗切特孩童般的魅力使得他在这个商业世界里也获得了成功，他现在代言的商品，从运动饮料、泳衣到剃须刀、保险等。

“优秀的游泳运动员和伟大的游泳运动员之间的区别就在於：伟大的游泳运动员知道如何使身体达到其他人并不愿挑战的极限。”罗切特说，“我对自己说，如果有一天我不再从中获得快乐我就将告别泳池，但是现在我感到十分兴奋。我并不会考虑钱、奖牌或者其他什麽，我仅仅是享受竞赛的乐趣。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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