伦敦警方突袭行动逮捕六名恐怖嫌犯

伦敦警方称，在周四早间的突袭行动中逮捕了涉嫌预谋恐怖袭击的五名男子和一名女性。警方称，此次行动与奥运会无关，但属於在情报引导下的有计划行动。一名安全消息人士称，这次被抓捕的对象与国际伊斯兰武装分子有关，预谋袭击尚处在早期策划阶段。路透