刘翔：与自己赛跑提高成绩

伦敦奥运会在即，前奥运冠军、世界冠军刘翔表示更愿意把精力集中在提高自身实力上，而不是去担心对手。在2012三星钻石联赛—上海站的启动仪式上，刘翔表示将努力实现节节高。他说道：“重点是我在和我自己赛跑，每次比赛时，我都感觉可以跑得比以前更快。”路透