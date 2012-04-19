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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 19日 星期四 12:34 BJT

伦敦进入奥运会100天倒计时

周三在一个潮湿且刮风的春日里，伦敦进入2012年夏季奥运会前的最後冲刺阶段，全球各地一起庆祝伦敦奥运倒计时100天。当天在Kew公园，伦敦奥运会组织委员会主席Coe帮助种下了一颗橡树，全英将种下40棵这样的树，以纪念英国作为现代奥林匹克运动的诞生地地位。路透

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