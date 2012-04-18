伦敦奥运会进入倒计时100天

卡西·阿弗莱克以《海边的曼彻斯特》拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透伦敦4月18日电（记者 John Mehaffey）---周三伦敦奥运会进入倒计时100天，首个庆祝活动将在邱园举行。
一棵橡树将被种下，彰显英国在现代奥林匹克运动诞生中所起的作用，邱园将展示由25,000朵鲜花组成的五环造型。
午後，在特拉法加广场，伦敦西区剧院成员将与英国奥运选手一起上演“西区热身”演出。
周四伦敦奥运火炬传递将从兰兹角开始。
对英国是否有能力举办世界重大赛事的担忧早已不复存在，上个月伦敦奥组委收到国际奥委会协调委员会主席奥斯瓦尔德的称赞：“伦敦已经准备好迎接世界。”
“我们能够感觉到，伦敦正在感受奥运会的热度。我们毫无疑问地相信，今年英国的夏天将与往年大不相同。”奥斯瓦尔德表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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