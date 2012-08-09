奥委会主席罗格称伦敦奥运非常成功

路透伦敦8月8日电---国际奥委会主席罗格（Jacques Rogge）周三称，伦敦举行了一次“非常棒的奥运会”，运动员和代表团对奥运设施感到满意。

本届奥运仅剩四天时间，罗格称目前为止没有任何不满。

“总而言之，我认为这届奥运会非常棒，我非常高兴，”他告诉路透。

“我想每个人都会很开心。到比赛结束那天，我应该观看过所有的比赛项目了，各项目国际机构对场馆非常满意。每个人都为奥运村着迷。”

罗格表示，广播公司报告收视率攀升，而东道主英国在本届奥运表现卓越，也是重要亮点之一。（完）

编译：林秀峰 发稿：朱淑珍

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