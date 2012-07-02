伦敦奥运会吉祥物面世 样子不太可爱

韩国男足一球员打出政治标语 未登上颁奖台
路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透伦敦5月19日电（记者 Martyn Herman）---伦敦2012年夏季奥运会和残奥会的吉祥物既不逗趣也不可爱--它们的形象灵感取自奥运场馆最後一根钢柱滴落下来的钢水，但主办方表示孩子们会喜欢这两个外型闪亮的独眼精灵。
在伦敦东部一家距离奥运主赛场非常近的学校里，两名小学生掀开了这两个独眼精灵--文洛克（Wenlock）和曼德维尔（Mandeville）--的面纱，这令台下的同学们惊喜不已。在场的还有伦敦奥组委主席塞巴斯蒂·安。
这是为期18个月的吉祥物设计项目最激动人心的一刻。 主办方既希望奥运奥运会的“形象代言人”能让大家长久地记住，又希望能实现1,600万英镑（约合2280万美元）的纪念品销售收入。
这两个卡通形象现代感十足，甚至有些让人摸不着头脑，但伦敦奥组委说，它们是英国奥运会传统的体现。
文洛克是根据奥委会创办人古柏坦（Pierre de Coubertin）1890年参观的文洛克（Much Wenlock）村所命名，曼德维尔则是以二战後推广残障奥运的曼德维尔（Stoke Mandeville）医院命名。
当被问到吉祥物到底代表什麽，伦敦Iris公司设计师韩特（Grant Hunter）说，它们是“多维度的”、“有魔力的生物”，能让全球儿童为之着迷。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透伦敦8月10日电（记者Paul Majendie）---如果现代舞蹈的先驱邓肯（Isadora Duncan）参加艺术体操比赛的话，她也许能获得一枚金牌--但是，艺术体操到底是艺术还是体育呢？
一些富于想象力的卖主们正在想方设法把伦敦奥运会的成功转换成现金，他们的具体方法是在拍卖网站eBay上出售瓶装的奥运“气氛”。其中一些卖主会将收入的一小部分捐给慈善机构。