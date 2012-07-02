伦敦奥运会吉祥物面世 样子不太可爱

路透伦敦5月19日电（记者 Martyn Herman）---伦敦2012年夏季奥运会和残奥会的吉祥物既不逗趣也不可爱--它们的形象灵感取自奥运场馆最後一根钢柱滴落下来的钢水，但主办方表示孩子们会喜欢这两个外型闪亮的独眼精灵。

在伦敦东部一家距离奥运主赛场非常近的学校里，两名小学生掀开了这两个独眼精灵--文洛克（Wenlock）和曼德维尔（Mandeville）--的面纱，这令台下的同学们惊喜不已。在场的还有伦敦奥组委主席塞巴斯蒂·安。

这是为期18个月的吉祥物设计项目最激动人心的一刻。 主办方既希望奥运奥运会的“形象代言人”能让大家长久地记住，又希望能实现1,600万英镑（约合2280万美元）的纪念品销售收入。

这两个卡通形象现代感十足，甚至有些让人摸不着头脑，但伦敦奥组委说，它们是英国奥运会传统的体现。

文洛克是根据奥委会创办人古柏坦（Pierre de Coubertin）1890年参观的文洛克（Much Wenlock）村所命名，曼德维尔则是以二战後推广残障奥运的曼德维尔（Stoke Mandeville）医院命名。

当被问到吉祥物到底代表什麽，伦敦Iris公司设计师韩特（Grant Hunter）说，它们是“多维度的”、“有魔力的生物”，能让全球儿童为之着迷。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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