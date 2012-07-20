“刀锋战士”已开始梦想里约奥运会

路透7月17日伦敦电(记者Mitch Phillips) ---用了六年时间，皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）才争取到参加伦敦奥运会男子400米比赛的资格，然而他现在认为参加2016年里约热内卢奥运会会更好。

这个装着刀锋状碳素纤维义肢的南非人，将成为奥运会历史上第一位双腿截肢的运动员。由於皮斯托瑞斯获得了南非奥运男子4×400米接力的参赛权，尽管他没有达到400米赛奥运A标，他仍获得了伦敦奥运会男子400米个人赛的参赛权。

“我很幸运，他们的确选拔了几个在过去几周与A标差之毫厘的运动员。我是如此幸运，我坚信我一定会全力以赴，代表我的祖国在伦敦发挥优异的水平。”他在意大利训练的间歇接受Laureus.com采访时说。

“没有达到奥运资格标准让我很难过，能入选接力队是我意料之中的，但奥运会400米个人赛是我一直想要参加的。”

“我去年跑资格赛时没有感觉到不适，今年赛季开始第一场比赛时，成绩也不错。但是，我到欧洲後，身体稍感不适。我的臀部感到不适，没想到竟然拖了我前几场比赛的後腿。

“最终奥运会名单确定时，我得知自己拿到了400米个人赛和4×400米接力的两个参赛资格时，简直就是梦想成真了，而且非常的幸运。我们为此努力了六年，而且作出了很多牺牲，不仅仅是我自己，更是我的团队努力的结果。现在我必须要考虑的是如何让自己的表现更上一层楼。”

在去年大邱田径世锦赛上，皮斯托瑞斯杀入了400米半决赛，并在4×400米接力半决赛里跑第一棒帮助南非队杀入决赛，然而“刀锋战士”自己却没能参加决赛，最终南非队获得了一枚银牌。

“我在奥运会上的目标是要进入个人赛的半决赛。”他说。

“我觉得一个挺现实的目标，当然也是一个较难达到的目标是我能在半决赛中取得更好的名次。”皮斯托瑞斯在大邱的半决赛中是最後一名。

“接力队伍和去年的有些不同，”他继续说道，“有些队员一直在和伤痛做斗争，所以我们会遇到一系列艰难的挑战，但是我知道他们有信心。

皮斯托瑞斯今年25岁，他很有可能在伦敦奥运会接力赛上仍然跑第一棒，就他是否能跑其他棒的问题国际田联听到了各种不同的声音。当他不得不和其他选手在同一跑道时，他的碳纤维假肢可能危及到其他运动员的安全。

尽管作出了多年的努力才得到了参加伦敦奥运会的资格，但皮斯托瑞斯说这对他的运动生涯来说还有点早，在四年後的巴西才能看到他最好的水平。

“我很想达到我为自己设定的目标，这将是一个巨大的挑战。我想2016年的里约热内卢奥运会，将是我作为短跑运动员的巅峰时期。”他说。

“多数短跑运动员的运动巅峰时期在27到29岁之间，里约热内卢奥运会那时我正好29岁，通过我的努力达到巅峰是很有希望的，以至于我从未像现在这样充满渴望和激动。”(完)

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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