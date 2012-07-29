伦敦警方逮捕16名“黄牛党”

路透伦敦7月29日电（记者）---伦敦警察厅（Metropolitan Police）表示，自本周五以来，他们已经逮捕了16名涉嫌非法倒卖奥运会门票的犯罪嫌疑人。而伦敦奥组委曾在周六声称，他们正在进一步调查许多开幕式座位空余的具体原因。

逮捕行动於本周五和周六在靠近伦敦东部奥林匹克主体育场的斯特拉特福体育场（Stratford area）和伦敦南部举办网球比赛的温布尔顿（Wimbledon）体育场周围展开。

“倒卖奥运会门票是违法的。这对那些真心想亲身体验奥运会的人们是一种赤裸裸的剥削，”一位负责打击非法倒卖门票的警官说道。这些倒卖门票的人在英国被称作“兜售者”，在美国则被叫做“黄牛党”。

“我们已经而且还将继续寻求并采取强有力的手段，以阻止任何想从2012奥运会上谋取不义之财的企图，”刑事警司Nick Downing如是说道。

许多英国人都为自己买不到奥运会门票而苦恼，有人因为看到周六开幕式还剩有那麽多空余座位而表达了自己的愤怒。但是警察也提醒大家不要去搭理“黄牛党”。

“我也想提醒人们，在向这些犯罪嫌疑人购买门票之前一定要三思：如果你这样做了，你很可能发现自己付的钱比实际的票面标价还高，并且同时你还助长了这种犯罪行为的嚣张气焰，”Downing说。

伦敦奥组委（LOCOG）表示，他们相信周六剩下的空座位是制定给赞助商的，并且他们正在调查为什麽它们没有被用上。

警方表示，他们已经起诉了两名被捕的“黄牛党”：一个是57岁的德国人Wolfgang Menzel，另一个是30岁的斯洛伐克人Maria Bukranova。

（完）编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

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