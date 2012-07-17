马来西亚大亨以金砖悬赏羽毛球夺金

韩国男足一球员打出政治标语 未登上颁奖台
路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透7月11日电--- 一名马来西亚矿业大亨向参加奥运的马来西亚羽毛球队悬赏称，如果羽球队能在伦敦奥运会带回第一块奥运金牌，将赢得一块价值200万林吉特（63万美元）的金砖。
这个湿热的东南亚国家自1956年首次参加奥运会以来从未有金牌入账，只是两枚奥运银牌和两枚铜牌，都是来自羽毛球项目。
政府和一家私人公司之前已经为马来西亚羽毛球队夺金作出共100万林吉特的悬赏，担任吉隆坡球拍俱乐部(KLRC)主席的矿业大亨、羽毛球运动的狂热粉丝甘代耀(Andrew Kam)又给羽毛球队夺金增加了筹码。
这位矿业大亨在接受当地媒体采访时说：“吉隆坡球拍俱乐部愿意助羽球队一臂之力，让夺金梦变成现实。为了达到这个目标，我代表吉隆坡球拍俱乐部，想要向我们马来西亚羽毛球队提出挑战：如果你们当中的任何一个能成功从2012年伦敦奥运会上带回金牌，将获得价值200万林吉特的金砖。以金换金！请把金砖当作激励，希望你们努力实现这个梦想。”
男子单打银牌得主李宗伟(Lee Chong Wei)在北京奥运会决赛时输给中国选手林丹，而他也是马来西亚夺得第一金的最大希望。
然而，李宗伟由於在五月份时脚踝受伤，他正努力进行身体恢复，来迎接7月28日到8月5日在温布利体育馆的奥运会羽毛球比赛。他告诉当地媒体，“毫无疑问，这种奖励能帮助运动员应对挑战，更好的取得成绩。”
编译：逯璐 发稿：王燕焜
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路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透伦敦8月10日电（记者Paul Majendie）---如果现代舞蹈的先驱邓肯（Isadora Duncan）参加艺术体操比赛的话，她也许能获得一枚金牌--但是，艺术体操到底是艺术还是体育呢？
一些富于想象力的卖主们正在想方设法把伦敦奥运会的成功转换成现金，他们的具体方法是在拍卖网站eBay上出售瓶装的奥运“气氛”。其中一些卖主会将收入的一小部分捐给慈善机构。