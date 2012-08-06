一名男子因向博尔特扔瓶子被逮捕

图为8月5日男子百米决赛前拍到的一个被扔到运动员身后的瓶子。 REUTERS/Paul Hanna

路透伦敦8月6日电---伦敦警察局称，一名男子因在周日奥运会男子100米决赛上向博尔特和起跑线上的其他七名运动员仍了一个塑料瓶而被逮捕。

一名警方发言人说，先听到这名男子破口大骂，之後就看到他把一个瓶子扔向跑道，正好落在运动员们的後方，当时发令员刚刚喊了“预备”。

这名观众以妨害公共秩序的嫌疑被警方从体育馆带走，并带到东伦敦的一家警察局。

发言人称事件中没有人受伤，也没有扰乱比赛——这场奥运会径赛项目最引人注目的比赛中，牙买加名将博尔特获得了冠军。

奥运会柔道铜牌得主伊迪丝-博施（Edith Bosch）当时也在现场观战，她对荷兰电视台说，那名男子向博尔特破口大骂还未扔瓶子时，她就站在那个人後面。

这名荷兰女运动员说，在闹事者被警察带走之前，她用手抽了这个人的脑袋。

博尔特在比赛中成功卫冕，并且以9秒63的成绩打破奥运会记录，他说他并不知道此事。

“我只听到了声音，但我什麽也没看见，”他在记者发布会上说，笑道，“我不提倡暴力，听到这样的事我很难过。”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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