伦敦市长希望火炬传递提升奥运热情

路透伦敦7月21日电（记者Mohammed Abbas）---周六奥运火炬在伦敦进行了传递，本次活动吸引了数以千人到现场观看。至此，伦敦奥运火炬传递活动已经接近尾声。这次火炬传递使得伦敦市民极为兴奋，奥运会组织者认为，火炬传递带来的乐观情绪有助於驱散人们对奥运的组织活动以及安全问题的忧虑。

这次火炬传递从极具历史意义的格林威治海事区开始，在经过东伦敦Brick Lane大街上的一众咖喱屋时，火炬传递吸引了大量行人驻足观看，尽管接下来的交通瘫痪强调了在世界上最繁忙的城市举办奥运会的挑战性。

几周以来，伦敦一直阴雨绵绵，同时还发生了一些意料之外的事件，因此一向以吹毛求疵着称的英国报刊业毫不留情地在奥运会的相关报导中用上了消极的大标题。伦敦奥运会的组织者正在为如何招募足够的私人安全护卫而忙得焦头烂额，他们被迫向军队寻求帮助。与此同时，交通系统和边境署的雇员们正在筹划罢工，这一切都让奥运组织者们头痛不已。

然而，这一切并没能打消人群的热情。

“也许奥运会会给我们的生活带来两周的不便利，但是这对英国、对伦敦而言就像是绝妙的广告一样。我们都兴奋得不得了，”现年46岁的赫莉（Rebecca Hurley）如此说道，她与丈夫和两个女儿生活在一起。

然而，还有一些附近的居民远没有赫莉这麽兴奋。一些英国人正对奥运会冷眼旁观。

“我对体育一点儿都不感兴趣。奥运会炒作得太厉害、我觉得烦透了。那两周的日子一定糟糕透顶，”20岁的酒吧女招待特纳（Sophie Turner）如此说道。

特纳的朋友表示她担心会有炸弹袭击事件。

曾在阿富汗服役的更多的英国军人将被派遣负责比赛期间的安全工作。这在一定程度上是为了弥补安全护卫人员的不足。

在经历了在大量英国城市、城镇和村庄的传递之後，奥运火炬於周五到达伦敦。火炬的亮相由一名皇家海军突击队员完成，他从直升机上沿绳索滑下，进入了伦敦塔。伦敦塔是伦敦最主要的景点之一。

在接下来的几天，奥运火炬将在伦敦地区的宗教、政治和皇家地标进行传递，火炬最终将点亮东伦敦的奥运主场馆“伦敦碗”中的主火炬。

“当火炬在伦敦传递的时候，我知道它的光亮一定会驱散人们心中的最後一丝焦虑……并且它一定会在整个城市都点亮对於奥运会的兴奋之火，”伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）在谈及奥运火炬时如此告诉记者。

**聚焦运动员**

一些报导了伦敦奥运会准备事宜的外国媒体在报导中取笑了他们称为“英国式抱怨”的东西。在《纽约时报》的一篇报导中，记者将英国人最喜欢的活动列为“没完没了的抱怨，作最坏的打算以及诅咒当权者”。

尽管最近几周英国国内的报纸标题都充斥着奥运组织过程中的困难，但媒体正将更多的注意力放到选手以及他们所代表的国家背景上。（完）

编译：孙舒 发稿：

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