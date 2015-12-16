中国在明年巴西奥运会上可能重返金牌榜首位--研究

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透悉尼12月16日 - 澳大利亚奥委会周三发布的一项研究结果显示，中国在明年巴西里约热内卢夏季奥运会上可能超越美国和俄罗斯，重返金牌榜首位。
这项年度调查预测，基于今年中国运动员的比赛表现，届时中国将斩获39枚金牌。
登顶2012年夏季奥运会金牌榜的美国明年在里约热内卢可能赢得35枚金牌，俄罗斯25枚，紧随其后的日本18枚。
主办国巴西可能仅获得3枚金牌，排名在20名之外。
英国和法国料各获15枚金牌，双双排名第五。上述研究显示，澳大利亚和德国金牌数可能都达到13枚。
澳大利亚一贯强势的游泳队在明年奥运会上可能摘取七枚金牌。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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