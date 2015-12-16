中国在明年巴西奥运会上可能重返金牌榜首位--研究

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透悉尼12月16日 - 澳大利亚奥委会周三发布的一项研究结果显示，中国在明年巴西里约热内卢夏季奥运会上可能超越美国和俄罗斯，重返金牌榜首位。
这项年度调查预测，基于今年中国运动员的比赛表现，届时中国将斩获39枚金牌。
登顶2012年夏季奥运会金牌榜的美国明年在里约热内卢可能赢得35枚金牌，俄罗斯25枚，紧随其后的日本18枚。
主办国巴西可能仅获得3枚金牌，排名在20名之外。
英国和法国料各获15枚金牌，双双排名第五。上述研究显示，澳大利亚和德国金牌数可能都达到13枚。
澳大利亚一贯强势的游泳队在明年奥运会上可能摘取七枚金牌。(完)
编译 王凤昌 审校 王琛
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选