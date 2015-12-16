中国在明年巴西奥运会上可能重返金牌榜首位--研究

路透悉尼12月16日 - 澳大利亚奥委会周三发布的一项研究结果显示，中国在明年巴西里约热内卢夏季奥运会上可能超越美国和俄罗斯，重返金牌榜首位。

这项年度调查预测，基于今年中国运动员的比赛表现，届时中国将斩获39枚金牌。

登顶2012年夏季奥运会金牌榜的美国明年在里约热内卢可能赢得35枚金牌，俄罗斯25枚，紧随其后的日本18枚。

主办国巴西可能仅获得3枚金牌，排名在20名之外。

英国和法国料各获15枚金牌，双双排名第五。上述研究显示，澳大利亚和德国金牌数可能都达到13枚。

澳大利亚一贯强势的游泳队在明年奥运会上可能摘取七枚金牌。(完)