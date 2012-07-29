神秘女子混入印度代表团入场队伍

路透7月29日新德里电---一家印度报刊在周日称，伦敦奥运会入场式上，一名神秘女子混入印度代表团的队伍，印度代表团要求伦敦奥组委道歉。

《印度时报》引用印度代表团代理团长拉贾（PKM Raja）的话说，这个事件“让我们在世界面前难堪”。

当天照片显示，一名身着红色上衣、蓝色裤子的女子与印度代表团旗手、摔跤运动员库马尔（Sushil Kumar）走在一起，与身穿黄色纱丽服和蓝夹克的印度代表团中的女运动员形成鲜明对比。

“她在那里毫无理由，这显然事一起擅闯事件。”印度报纸引用拉贾的话说，“我们正在与奥运会组织者商讨此事。”

“我们不知道她是谁，也不知道她为什麽可以进入到队伍里来。参加入场式的应该只有运动员和代表团的相关官员。”拉贾说。

“她闯入到队伍中并且和我们的队伍一起参加入场式，我们惊呆了。”

“这真是件怪事，我们将会要求道歉。”拉贾继续说，“印度代表团在电视上的露面仅有10秒钟，结果还被这位女士抢了镜头。”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。