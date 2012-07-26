易建联将担任中国代表团旗手

易建联4月16日在nba达拉斯小牛对阵亚特兰大鹰的比赛中。 REUTERS/Tami Chappell

路透伦敦7月25日电---奥运会开幕式在即，中国代表团宣布篮球运动员、NBA达拉斯小牛队前锋易建联将在周五的开幕式上担任旗手，延续了中国代表团使用篮球运动员担任奥运会开幕式旗手这一传统。

“我们现在可以告诉大家，中国代表团旗手为国家队篮球运动员易建联，”中国奥运代表团副团长肖天周三告诉记者。

虽然官方一直对旗手人选保密，但周三早些时候已有中国媒体爆出最终人选即是易建联。

退役前效力于休斯顿火箭的姚明曾在北京奥运会和雅典奥运会上两度为中国代表团扛旗。

1984年洛杉矶奥运会，时隔32年中国大陆代表团重返奥运赛场。自此之後，中国代表团在夏季奥运会上的旗手一直由篮球运动员担任。

中国媒体此前曾推测，候选人名单中还有世界羽联排名第一的林丹，和法网女单冠军李娜。

肖天本周二曾透露，中国旗手须“高大、帅气、有影响力”，言下之意为伦敦奥运会旗手可能还是一名篮球运动员。

易建联曾效力于NBA球队密尔沃基雄鹿和新泽西网队，伦敦奥运将是他的第三次奥运之旅。中国男篮将在本周日迎来首场比赛。

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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