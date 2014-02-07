奥巴马称与普京关系不僵

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月6日 - 俄罗斯总统普京每次与美国总统奥巴马同时在公共场合出现时，可能都试图表现出强硬姿态，但奥巴马接受采访时称，他和普京之间的关系“务实且互相尊重”。
奥巴马周四接受NBC节目主持人科斯塔斯（Bob Costas）访问时称：“我认为我们之间的关系绝对不算冷冰冰。”此次节目将于周五播出，是NBC关于索契冬奥会系列报道的一部分。
奥巴马称：“他在公共场合有他自己的风格，在接受联合采访时，他喜欢往后靠着坐，似乎有点不耐烦。我的感觉是，这是他在国内政界的风格，希望看起来像个硬汉。”
“美国的政客则有不同的风格。我们习惯时不时微笑。”
去年在俄罗斯为斯诺登提供庇护后，奥巴马取消了原计划的访俄之行。
两国领袖在叙利亚问题上亦存在分歧。去年6月G8峰会期间，二人会面讨论叙利亚问题后一起出席记者会时，彼此态度非常冷淡。
但奥巴马称，他和普京把重点放在共同关切的、可以一起努力的问题上。
他说：“事实上，我们见面时交流很多，有非常多的幽默元素，礼尚往来。他对我非常尊重。”
奥巴马并表示，两国执法、军事和情报官员紧密沟通，确保索契冬奥会安全。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT