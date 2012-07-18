奥巴马偏爱92年梦之队胜过“梦10”

美国总统奥巴马周一到现场观看了美国男篮对战巴西的热身赛，在接受采访时他认为1992年的“梦一队”比如今的NBA巨星们更出色。在比赛临近结束时，捕捉情侣并投射到大屏幕以鼓励亲吻的镜头再次聚焦到奥巴马夫妇身上，引得全场观众兴奋欢呼，到场记者们记录下这一亲吻的画面。