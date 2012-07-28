英国媒体：伦敦奥运开幕式点亮世界

路透伦敦7月28日电---英国报纸对2012年奥运会壮观的开幕式大为褒奖，《泰晤士报》在周六首先称其为“最伟大的表演”。

“伦敦点亮了世界。”在七位青少年运动员周五晚上点燃了将要在整个奥运会期间燃烧的奥运主火炬後，英国《独立报》这样评价道。

《卫报》在头版将开幕式称为“奇迹之夜”，而《每日电讯报》的通栏标题是“为金牌而战”。

英国伊丽莎白女王也在令人眼花缭乱的开幕式上扮演了客串角色，凸显这个现代体育起源国家的庄严和古怪，之後她宣布了奥运会开幕。

在一段短片中，86岁女王和詹姆斯·邦德（James Bond）扮演者丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）的替身从高空跳伞飞向奥运主体育场。片刻之後，女王就亲自在体育场里亮相了。

知名度非常高的小报《太阳报》用了一则引人发笑的头版标题：“女王陛下的秘密特工”，副标题写道：“女王与邦德合作出演的处女作揭开了2012年伦敦奥运会的序幕。”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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