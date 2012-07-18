菲尔普斯准备伦敦奥运画下辉煌句点

路透奥马哈7月7日电（记者 Julian Linden）---作为自己奥运生涯的结束曲，菲尔普斯踏上了前往伦敦那片未知水域的征程。

他的职业生涯中无数次刷新过各项记录，赢得了一大堆的金牌，但是他的这次谢幕战却更像是绕场一周的话别，而不太像是续写传奇的风光。

四年前，菲尔普斯在北京奥运赛场上令人难以置信地独得八枚金牌，他到达了自己事业的顶峰。

後来，他很快发现任何完美都伴随有瑕疵；不论他站在最高点後往哪个方向眺望，身边都只是一条条下坡路。不管在伦敦他会取得怎麽样的成就，在北京铸就的辉煌才是人生的顶点。

“我认为他能或不能做到的任何事情，都不会改变他给世人留下的影响，”菲尔普斯的终身教练鲍伯·波曼（Bob Bowman）说，“他是当今最伟大的奥运选手，我认为在今年夏季的伦敦奥运会後他仍然无愧于这一荣誉。”

菲尔普斯将在敦伦参加七个项目的比赛，比他在悉尼和北京时少一个项目，没有人敢说他不会再赢得多枚金牌。

但是在游泳这样一个输赢只在毫厘之差的激烈比赛中，他再次一举囊括所有七金的可能性微乎其微。近年来他的对手们游得越来越快，菲尔普斯却已经三年没有创下任何一个新纪录；相形之下，他的那堆金牌已经渐渐地不再那麽高不可攀了。

在2009年世锦赛上，他赢得了五枚金牌。在2011年世锦赛得到四金，27岁的菲尔普斯对可能会从英国空手而归的前景也坦然接受。

“我们已经做了很多不可思议的事，现在我们需要的只是享受运动的乐趣，”菲尔普斯说道，“我们很放松。只是去考虑要往我的圣代上放多大一颗樱桃而已。”

北京奥运会之後，他最大的阻碍就是寻找到一个有效的动力让他早起，然後一圈一圈地训练以保证他能稳定在自己的巅峰状态。

作为全球体育偶像，他已经攒足了财富。他不需要更多的钱和名声，而且为自己的履历再增添一笔辉煌的诱惑也一天天衰减下来。

尽管他已经保持了单次奥运会的最多个人金牌数(八枚)和历届金牌总数最多(14枚)的纪录，他还是有很大机会去创造更多更有意义的记录。

他仅需要三枚任意成色的奖牌就可以打破由前苏联体操运动员拉提尼娜（Larisa Latynina）保持的18枚奥运奖牌总数的记录。

如果他在所有的四项个人项目中都斩获奖牌，那麽他也将持平拉提尼娜保持的奥运个人项目奖牌总数14枚的纪录。

还有，如果他在两项个人混合泳和两项蝶泳中赢得任一一个项目的金牌，他就将成为奥运史上第一位在三届奥运会中同一个项目取得三连冠的男子游泳选手。

“如果我全力以赴投入比赛，但却没有收获奖牌，或者只拿到了银牌或铜牌，归根结底不会有太多人能接受这一结果，”菲尔普斯说，“有人会称这是一种失败，对此我不会在意。如果我可以坦率地说我已经尽了全力，并且享受到了事业中的种种乐趣，这些才是最重要的。”

菲尔普斯在北京奥运会之後不断地参加各种派对，极大地破坏了他的好男孩形象。他在2009年频繁地出入赌城拉斯维加斯，还人被拍到用水烟枪吸食大麻。

他曾短暂地考虑过退出泳坛，但在挫败的痛苦中又重拾泳池中的动力。

长着修长双臂和强壮双腿的菲尔普斯有着在泳池驰骋无敌的先天优势，他可以优雅如海豚般地畅游，但最终使他脱颖而出的还是鲨鱼般嗜血的本性。

“我还是想在参加的每一次比赛中夺冠，”他说，“我从不、从不喜欢失败。”

菲尔普斯带着重新焕发的活力恢复了训练，计划到每个星期游70千米，每晚睡在特地安装在卧室内的一架高床上。

他的成绩渐渐提高，在上周的美国奥运选拔赛上他一人就赢了四个项目的冠军，保证了他的谢幕战至少会是一场速度的盛宴。

“我仍然为奥运会而激动不已。这是一个最大的展现自我的舞台，”他说，“我所拥有的经历不仅仅只是效力于国家队，这支奥运会队伍也着实改变了我的生活。”

对於他的教练波曼而言，伦敦是一次难忘旅途的终点。

“我希望我们能给自己的经历再加点料，再享受一次它最美好的味道，”波曼说。

“即使这趟旅途要结束，它也应该按照他和我所选择的方式来结束。”

“如果结局完美，这说明我们的选择还是不错的。如果不是这样，可能我们还需要做得更好一些，那麽我们就干脆多去回忆回忆前几次奥运会，它们留下的记忆太美好了。”（完）

--编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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