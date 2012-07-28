第一比赛日前瞻：菲尔普斯重启冲金征程

路透伦敦7月28日电(记者Kevin Liffey)---周六，自行车和游泳运动员将成为伦敦奥运舞台的中心，他们希望以出色的表现来回应万千变幻的奥运会开幕式表演“激励新一代”的宗旨。

毫不夸张地讲，菲尔普斯(Michael Phelps)是获得荣誉最多的奥运会运动员，他希望本届奥运会上在和同胞罗切特(Ryan Lochte)激烈碰撞中有更多的收获，能在前两届奥运会一共14枚金牌的基础上再上层楼。

世界公路自行车赛冠军卡文迪什(Mark Cavendish)的目标是为东道主获得男子公路自行车项目金牌，帮助祖国创造一届最伟大的奥运会。

在伦敦这个唯一一个举办过三届奥运会的城市，来自204个国家和地区的超过1万名运动员将要在17天的时间里参加一共26个大项的激烈角逐。

奥运会的第一枚金牌将产生于女子10米气步枪项目。但是比赛第一天的最大看点却是泳池中，男子400米个人混合泳项目上卫冕冠军菲尔普斯和罗切特的巅峰对决。

如果在这一项目上冲金成功，2008年北京奥运会上8枚金牌得主菲尔普斯，就将成为第一位在同一项目赢得奥运三连冠的男子游泳运动员。

不过罗切特在今年美国奥运选拔赛上名列该项目第一，罗切特本周面对记者时也是信心满满。

“我知道今年将是属於我的，”罗切特说，“所有艰苦的训练都将收到效果。我清楚这一点。

“我知道我已经准备好了。我不是为银牌或者铜牌而来的，我是为金牌而来的。”

菲尔普斯在奥运会後就将退役，这一次，在只要在他将参加的7个项目中获得三枚奖牌，就将打破由前苏联体操运动员拉提尼娜(Larisa Latynina)保持的个人获得18枚奥运奖牌的记录。

尽管面临着激烈的竞争，菲尔普斯在本周和媒体见面的时候，依然表现的很放松和友善。

“我感到很激动，我职业生涯中最後的巅峰时刻就要来了，”他说。“一旦跳入泳池，我就将全力以赴。”

**自行车赛的荣耀**

英国自行车队在北京奥运会上所向披靡，但昔日环法“冲刺王”卡文迪什是其中唯一没有获得奖牌的队员。

但是这次将有四名优秀运动员来协助他夺金，包括英国历史上第一位环法自行车赛冠军--威金斯（Bradley Wiggins）。英国公众对他的支持也是巨大的，骑手们的胜利前所未有地激励着民众积极参加竞赛性和休闲型的自行车运动。

威金斯六天前刚获得环法赛冠军，他将尽全力帮助卡文迪什夺得在伦敦南部举行的男子公路赛的冠军，比赛的起点和终点都在白金汉宫外。

将要助卡文迪什一臂之力的还有环法赛的第二名甫姆（Chris Froome），赢得过赛段冠军的米拉尔（David Millar）和英国全国冠军斯坦纳德（Ian Stannard）。

“只有斯坦纳德没有获得过赛段冠军，”威金斯说，“我们对自己的成绩都很谦虚，但我们看起来确实是一股势不可挡的力量。卡文迪什要赢得冠军并不是什麽秘密，但是他有四位非常棒的队友协助他。”

英国队的策略对於其对手来说也不是什麽秘密。助骑的车手要保证卡文迪什不要在陡峭的Box山上落後于第一名太远，然後在下山的时候卡文迪什可以追赶并超越他们。这座山前後一共要爬9次。

卡文迪什被寄予夺得个人首块奥运金牌和英国在本届奥运会上首金的希望，因此他压力巨大。

“只要是奥运奖牌，无论是第一块还是最後一块，都是你为团队争得的奥运奖牌，”他说。

“很容易让我变得非常激动--我这周一直都很紧张。我们接受过缓解这种紧张心情的训练，我们必须冷静下来。”（完）

编译：陈昭/逯璐 发稿：王燕焜

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