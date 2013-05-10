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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 10日 星期五 14:40 BJT

德国人托马斯·巴赫将竞选IOC主席

德国奥委会主席托马斯·巴赫(Thomas Bach)周四宣布将参选国际奥委会(IOC)主席一职，59岁的巴赫精通多国语言，曾在1976年蒙特利尔奥运会夺得击剑冠军，自1991年起担任IOC委员，现任奥委会副主席一职。现任主席罗格的两届任期将于今年结束，IOC将于今年9月选出继任者。路透
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