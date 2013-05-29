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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 29日 星期三 11:35 BJT

撑杆跳名宿布勃卡宣布参选IOC主席

乌克兰撑杆跳名将布勃卡(Sergei Bubka)周二宣布参选国际奥委会(IOC)主席一职，目前已有六名候选人公开表示参加9月10日举行的主席大选，布勃卡是其中最年轻的一位。49岁的布勃卡在1988年首尔奥运会上夺得男子撑杆跳冠军，职业生涯中35次打破世界纪录，拿到10次室内、室外田径世锦赛的冠军。路透

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