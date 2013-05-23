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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 23日 星期四 14:13 BJT

银行家卡利翁将参选IOC主席

波多黎各银行家理查·卡利翁(Richard Carrion)周三表示将参选国际奥委会(IOC)主席一职。60岁的卡利翁1990年成为国际奥委会委员，现任IOC财务委员会主席。此前两位IOC副主席德国人托马斯·巴赫、新加坡的黄思绵已先后表示将参选，国际拳击联合会(AIBA)主席吴经国定于周四宣布其参选计划。路透

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