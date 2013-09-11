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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 11日 星期三 14:21 BJT

德国人巴赫当选国际奥委会主席

德国人巴赫周二当选国际奥委会新任主席，延续欧洲人在世界体坛最具影响力的国际组织中的领导地位。比利时人罗格任满卸任，现年59岁的巴赫成为第一位执掌国际奥委会的前奥运冠军，也是该组织119年历史中的第九位主席，其中八位是欧洲人。他曾在1976年蒙特利尔奥运会中赢得过击剑金牌。路透

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