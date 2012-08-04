女王开幕式化作“邦女郎”登场 王子也被蒙在鼓里

英国王子威廉与哈里及凯特王妃8月2日在奥运会场地自行车赛观战。 REUTERS/Cathal McNaughton

路透伦敦8月3日电（记者Avril Ormsby）---英国女王伊丽莎白二世的两个孙子周五开玩笑说，他们祖母在伦敦奥运会开幕式上“邦女郎”的表演太成功了，于是都有人邀请她参加下一部“007”系列电影的拍摄了。

威廉王子和他的弟弟哈里王子表示，当看到他们的祖母出现在英国最具知名度的电影间谍“邦德”身边时，他们和电视机前的数千万观众以及现场6万名观众一样惊讶。

女王化作“邦女郎”入场是开幕式上最令人印象深刻的片段之一。在事先准备好的录影带上，女王由克雷格（饰演邦德）从白金汉宫护送至一架待命的直升机上。女王在见到克雷格之後说了“007”系列电影中不朽的台词：“晚上好，邦德先生”。

随後，看起来是女王和邦德从直升机上跳伞进入伦敦碗。

“说实话我们当时完全被蒙在鼓里，那可真是个大秘密，”威廉王子如此告诉BBC电视台。

“那天晚上哈里听到了些小道消息，我们就聊起来，但我们觉得这事大概不会发生。”

“但事实上祖母干得真漂亮，现在有人要邀请她出演下一部007电影呢，所以我真为她感到兴奋。”

哈里王子体现出了与祖母一样的低调幽默感，他说：“当我们得知祖母居然有跳伞的秘密爱好时，我们都惊讶了，不过她跳得还真是不可思议地好。”

“你一定想不到女王会这麽做。”

“那是她在休闲时间做的事。毕竟，这是她自己的时间。”

“但是我认为跳伞对她来说不可思议地合适。”

“当我回头看这些照片的时候，我都不太相信。”

**亲吻镜头**

威廉王子与妻子凯瑟琳（Catherine）以及弟弟一道观看了不少比赛，他们为大英军团欢呼并热烈地庆祝胜利。

这些胜利中包括王子的表姐扎拉·菲利浦（Zara Phillips）在马术三项团体赛中赢得的一枚银牌。

对威廉和哈利王子来说，他们的“私人关系”使得这场马术比赛成了本届伦敦奥运会最难忘的赛事之一。

“真是太奇妙了！我的意思是当时感情上我都完全失控了，”威廉王子如此说道。

他赞扬英国马术团体这麽早就能取得如此出色的战绩。他还说，“我脖子後面都起鸡皮疙瘩了，我实在是太激动了。”