特写：奥运临近 伦敦房屋租赁市场火热

2012年2月3日，伦敦金融区一个有公寓待出租的建筑。 REUTERS/Paul Hackett

路透伦敦2月7日电（记者 Avril Ormsby）---郝斯（Harriet Howse）是想在今年夏季奥运会期间利用房子赚点钱的众多伦敦人中的一员，他们想离开城市，把房子租给陌生人，以躲开伦敦人满为患的混乱局面。

一家房地产网站调查显示，在今年夏季奥运会期间，估计有三分之一的伦敦人考虑搬到家人或朋友那里住，或者是去国外度假。届时，会有约1,100万体育迷、媒体和企业客户蜂拥到伦敦，见证这项全球最大的体育盛会。

那些考虑搬出去的人并不是因为憎恨体育。

郝斯是个网球迷，身材保持得很好。她的房子位於伦敦东北地区，她正考虑从自己四居室的房子搬出去，与家人同住。她的一位室友将会去日本旅游。

她向路透表示：“奥运门票价格太高，任何门票我们都买不起……我觉得奥运带来的混乱局面，将会成为离开伦敦的一个好借口。”

“我支持奥运，但我觉得人们会很疯狂。”

郝斯今年26岁，在一所大学的国际办公室工作，她房子的租金预计一周将高达2,000英镑，是她正常预期租金的四倍。

其他一些伦敦业主的出租要价，则是正常租金的六倍。

房地产网站FindaProperty.com去年进行的一项调查显示，按照每三个伦敦业主中有一位考虑部分和全部出租房产计算，奥运会期间伦敦公寓及房屋出租市场规模预计达3.14亿英镑。

对游客来说，租住更具有吸引力，不仅能提供更多灵活性，价格还比伦敦贵得出奇的酒店便宜。

租住广受外国媒体、安全公司、使馆及运动员联合会等的欢迎，他们中的有些可能一次要预订200间房。其他寻找租房的主要是企业，特别是来自美国、亚洲和俄罗斯的公司。

租住需求主要集中在富有历史韵味的格林威治地区，该地区拥有海事历史且视野开阔，并接近马术等其他一些赛事的地点。西伦敦也是广受欢迎的地区之一，这里是各种高档商店、博物馆和高端地产的聚集地。

现年48岁的汤姆森（Wills Thomson）将他位於Chelsea的房子出租给一对父子，他们是去年通过Crashpadder.com预订的。

这位档案保管员说，这是一个遇到“来自世界各地、各行各业有趣人士”的机会，也能让他们赚点零用钱。

“这（租住）就像与朋友的朋友同住，只不过要为此付费，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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