普京：对索契冬奥会的批评声反映出冷战思维

路透俄罗斯索契2月10日（记者Mike Collett-White） -在全世界体育人士齐聚索契之际，西方对这届史上最昂贵的奥运会的批评之声却不绝于耳。俄罗斯总统普京周一表示，西方的批评让人想起苏联时期的冷战思维。

来自伊斯兰武装分子的暴力威胁、国际社会对俄罗斯“反同”法律的抗议、以及俄罗斯国内大范围的腐败浪费，给索契冬奥会蒙上了阴影。

随着第三天赛事接近结束，敌意开始消退，各种雪上和冰上赛事紧张刺激，周日俄罗斯又赢得了团体花样滑冰金牌，批评之声渐落下风。

周一最具富戏剧性的赛事无疑是阿德列尔竞技场上举行的男子500米速滑比赛。米歇尔-穆尔德（Michel Mulder）击败斯密肯斯（Jan Smeekens）夺得金牌，罗纳德·穆尔德（Ronald Mulder）获得铜牌。荷兰队包揽前三名。

令人兴奋的比赛并未使普京停步，他将个人和政治威望寄于索契冬奥会的成功举办。对批评人士进行抨击暗示出他仍然认为所受的批评是不公正的。

“遏制论是在冷战时期出现的，”普京在索契的一场电视直播会议上称。

“遏制论及相关行动旨在遏制苏联的发展......我们现在所看到的正是遏制论的余声。很不幸，奥运会赛事也被牵连在内了。”

普京还表示索契冬奥会在俄罗斯与格鲁吉亚的关系上起到了“积极作用”，普京还强调，他相信索契与格鲁吉亚首都第比利斯之间的航班在冬奥会结束后仍将继续存在。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。