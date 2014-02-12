更正-俄罗斯“总统”普京：对索契冬奥会的批评声反映出冷战思维

(更正标题中普京官衔)

路透俄罗斯索契2月10日 - 在全世界体育人士齐聚索契之际，西方对这届史上最昂贵奥运会的批评之声却不绝于耳。俄罗斯总统普京周一表示，西方的批评让人想起苏联时期的冷战思维。

来自伊斯兰武装分子的暴力威胁、国际社会对俄罗斯“反同(anti-gay)”法律的抗议、以及俄罗斯国内大范围的腐败浪费，给索契冬奥会蒙上了阴影。

随着第三天赛事接近结束，敌意开始消退，各种雪上和冰上赛事紧张刺激，周日俄罗斯又赢得了团体花样滑冰金牌，批评之声渐落下风。

周一最具富戏剧性的赛事无疑是阿德列尔竞技场上举行的男子500米速滑比赛。米歇尔-穆尔德（Michel Mulder）击败斯密肯斯（Jan Smeekens）夺得金牌，罗纳德·穆尔德（Ronald Mulder）获得铜牌。荷兰队包揽前三名。

令人兴奋的比赛并未使普京停步，他将个人和政治威望寄于索契冬奥会的成功举办。对批评人士进行抨击，暗示出他仍然认为所受的批评是不公正的。

“遏制论是在冷战时期出现的，”普京在索契的一场电视直播会议上称。

“遏制论及相关行动旨在遏制苏联的发展......我们现在所看到的正是遏制论的余声。很不幸，奥运会赛事也被牵连在内了。”