普京拜访美国代表团 与代表团官员喝酒畅聊

俄罗斯总统普京周五拜访出征索契冬奥会的美国代表团，一边喝着红酒一边享受着美国代表团官员对冬奥会的称赞。索契冬奥会组织方称，这是迄今“真正伟大的”一届冬奥会。成功举办索契冬奥会对普京的长期声望大有裨益。而这届冬奥会花费高达510亿美元，这也凸显了其对普京及俄罗斯的重要性。 路透