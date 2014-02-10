吃狗肉在平昌将不是问题--韩国奥组委主席

路透索契2月9日（记者 Karolos Grohmann） -索契冬奥会组织方在筹备期间不得不回避关于流浪狗的问题，而韩国平昌奥组委主席金镇仙（KinJin-sun）周日称，平昌预计不会因韩国吃狗肉现象而遭到抗议。平昌是2018年冬奥会的主办地。

吃狗肉在韩国曾是很普遍现象，如今已逐渐减少。对于平昌奥组委而言，这可能是一个尴尬的问题。1988年汉城夏季奥运会和2002年世界杯期间，外国媒体就曾关注过该问题。

“以前可能是有一些人吃狗肉，或许在1988年汉城奥运会期间就有，但如今我没看到周围有人吃狗肉，”金镇仙对记者说。

“这个问题在（2018年）冬奥会时不会被提起，因为韩国没有吃狗肉的现象了，”他被问及如何应对该问题时说道。

虽然吃狗肉在韩国已不是普遍现象，但有些餐馆仍提供这道菜，而且也能在特定市场买到狗肉，一些组织已在敦促韩国民众放弃吃狗肉的习惯。

“其实韩国人很爱狗狗，因此这不是问题，”金镇仙说。

索契当地居民称，过去几周有数千只狗从当地的大街小巷消失了。尽管街上仍能看到一些流浪狗，人权组织仍然指控俄罗斯当局扑杀流浪狗。

当地居民称之前帮助建设体育场馆的外国工人收养了许多流浪狗，但现在这些外国人已经离开索契回国了。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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