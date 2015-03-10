韩国称合办冬奥会没有意义

路透首尔3月9日 - 2018平昌冬奥会组委会委员长赵亮镐（Cho Yang-ho）周一称，除了受自然灾害所迫之外，平昌不会考虑合办冬奥会。他试图以此平息外界对一些运动项目可能移至其他城市举办的猜测。

赵亮镐告诉记者，国际奥委会对平昌的赛事筹备没有异议，转移比赛项目的说法系误解以及媒体的夸大其词。

“外界一直议论分散举办2018文昌冬奥会的可能性，这对我们筹备赛事一点帮助也没有，”韩联社援引赵亮镐的话称，并指外界猜测混淆视听，损害了文昌的公信度。

“与其浪费时间让奥委会确信我们将是2018冬奥会的唯一主办城市，还不如专心思考如何举办一场成功的赛事。”

去年曾有报导称，无舵雪橇、有舵雪橇/俯式冰橇比赛可能被转移至其他地方进行。

“只有因发生自然灾害，无法在指定场地举办赛事，我们才会考虑第二种选项，”赵说道。“分散举办奥运会一点经济意义都没有。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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